وزير الخارجية التونسي يبحث مع سفير السعودية مجالات التعاون المشترك

بحث وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، مع سفير المملكة العربية السعودية بتونس عبدالعزيز بن علي الصقر، مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير التونسي مساء اليوم /الاثنين/ للسفير السعودي، واللذين أكدا على عمق علاقات الأخوة المتميزة بين البلدين، دعمها للارتقاء بها بما يستجيب لإرادة قائدي البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - مختلف مجالات التعاون الثنائية، والتأكيد على ضرورة تنويعها وفتح أفاق أرحب للتعاون، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة والتي تستوجب مزيدا من التنسيق والتشاور ودفع آليات التعاون الثنائية المشتركة.

