عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية التونسي يبحث مع سفير السعودية مجالات التعاون المشترك

صدى البلد

بحث وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، مع سفير المملكة العربية السعودية بتونس عبدالعزيز بن علي الصقر، مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير التونسي مساء اليوم /الاثنين/ للسفير السعودي، واللذين أكدا على عمق علاقات الأخوة المتميزة بين البلدين، دعمها للارتقاء بها بما يستجيب لإرادة قائدي البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - مختلف مجالات التعاون الثنائية، والتأكيد على ضرورة تنويعها وفتح أفاق أرحب للتعاون، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة والتي تستوجب مزيدا من التنسيق والتشاور ودفع آليات التعاون الثنائية المشتركة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقفز من السفينة.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟|3 أندية تطلب الفرعون

على منصات البيع الآن.. الهون النحاس القديم مقابل 450 ألف جنيه| تفاصيل

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

ماتت فجأة والمدرس بيشرح.. القصة الكاملة لوفاة طالبة داخل الفصل بالشرقية

الحقونا البنت مبتنطقش .. الحصة الأخيرة لـ طالبة إعدادية أبو رواش |القصة كاملة

إنبي يوافق على بيع مصطفى شلبي للزمالك

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد صلحها مع حسام حبيب

محتوى قليل الأدب.. أم شهد من عدسة التيك توك لـ الكلبش| ما القصة؟

ترشيحاتنا

تفاصيل فعاليات وجوائز ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي.. حفل ختام الدورة 38| صور

تحسن الحالة الصحية لفريد الديب وخروجه من المستشفى

"البحوث الإسلامية" يكرّم الطالبات الوافدات الفائزات في مسابقة "حفظ الأربعين النووية"

أحمد موسى: النائب أبو العينين له دور كبير في تنظيم حفل ستيفانو ريتشي

بعد الضربات الصاروخية الروسية.. أوكرانيا تعلن عن كارثة كبرى في نظام الطاقة

الادعاء العام الألماني يحقق في تسريبات خطي غاز نورد ستريم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور آثارت الجدل لمي عمر | شاهد

بعد تحذير طبيب من سندوتشات اللانشون للاطفال |طريقة عمله فى المنزل

بإطلالة رياضية.. دنيا سمير غانم تتألق رفقة ميرفت أمين

صور صادمة.. مايا دياب قبل وبعد الشهرة |ملامحها تغيرت بالكامل

فيديو

تنازلت عن القضايا.. هل عادت شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب/مستشارها القانوني يوضح

عادل إمام قرر التفرغ لأحفاده واختيار الأعمال الفنية بدقة.. ماذا قال نجل الزعيم عن والده "فيديوجراف"

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

الطقس يميل إلى الانخفاض حتى السبت المقبل| تفاصيل درجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ