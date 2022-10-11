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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بخصر نحيف.. زوجة كريم فهمي في إطلالة جديدة برفقته| شاهد

زوجة كريم فهمى
زوجة كريم فهمى

نشر كريم فهمي صورا جديدة برفقة زوجته دانيا البناوي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".


 

وظهرت زوجته دانيا البناوي ، باطلالة صيفية جريئة ومثيرة كشفت عن جمالها واناقتها مرتدية توب باللون باللونالفوشيا كشف عن خصرها و بنطلون باللون الاخضر.


 

وظهرت زوجة  كريم فهمي ، بدون مكياج واكتفت ببشرتها  الطبيعية.


 

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم "ديدو"، وشاركه البطولة كل من حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، محمد ثروت،أحمد فتحى، هدى المفتى، نور قدرى، عمر شرقى، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.

يذكر ان أخر عمل درامي للفنان كريم فهمي، مسلسل "ونحب تانى ليه" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وبطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إيهاب فهمى، تارا عماد، إسلام جمال، علا رشدى، إيمان السيد، سليمان عيد، عماد رشاد، سمر مرسى، كارولين خليل، صبا الرافعى.

 

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