مهيب عبد الهادي يكشف عن قيمة انتقال مصطفى شلبي للزمالك.. شاهد

كشف الاعلامى مهيب عبد الهادى ، عن قيمة انتقال مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، لـ نادى الزمالك .

وكتب مهيب عبد الهادى “ 20 مليون جنيه قيمة انتقال مصطفى شلبي للزمالك ”.

و أعلن نادي الزمالك عن ضم مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي رسميا، وأنهى مسؤولو القلعة البيضاء الاتفاق مع إدارة النادي البترولي على كافة التفاصيل.

واتفق الزمالك مع إنبي على ضم اللاعب مقابل 20 مليون جنيه ، جاء تعاقد النادي الأبيض مع اللاعب بناء على طلب الجهاز الفني، وعقب توصية أحد أفراد اللجنة الفنية بإنبي للزمالك بضم اللاعب.

ورفض نادي إنبي ضم أي صفقة تبادلية من الزمالك لتقليل المقابل المادي .