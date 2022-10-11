عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبد الهادي يكشف عن قيمة انتقال مصطفى شلبي للزمالك.. شاهد

صدى البلد

كشف الاعلامى مهيب عبد الهادى ، عن قيمة انتقال مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، لـ نادى الزمالك . 

وكتب مهيب عبد الهادى “  20 مليون جنيه قيمة انتقال مصطفى شلبي للزمالك ”.

و أعلن نادي الزمالك عن ضم مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي رسميا، وأنهى مسؤولو القلعة البيضاء الاتفاق مع إدارة النادي البترولي على كافة التفاصيل.

واتفق الزمالك مع إنبي على ضم اللاعب مقابل 20 مليون جنيه ، جاء تعاقد النادي الأبيض مع اللاعب بناء على طلب الجهاز الفني، وعقب توصية أحد أفراد اللجنة الفنية بإنبي للزمالك بضم اللاعب.

ورفض نادي إنبي ضم أي صفقة تبادلية من الزمالك لتقليل المقابل المادي .

مهيب عبد الهادي مصطفى شلبي الزمالك البترول القلعة البيضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقفز من السفينة.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟|3 أندية تطلب الفرعون

على منصات البيع الآن.. الهون النحاس القديم مقابل 450 ألف جنيه| تفاصيل

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد صلحها مع حسام حبيب

إنبي يوافق على بيع مصطفى شلبي للزمالك

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 34 منطقة في جنوب سيناء

وافتكروا كلامي.. فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري

تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس غدا الثلاثاء

ترشيحاتنا

أكبر تراجع للين في 24 عاما.. الدولار الأمريكي يعزز مكانته وسط تراجع عملات الأسواق الآسيوية

صور نادرة من زيارة الملكة إليزابيث الثانية للسعودية عام 1979

البيضاء بـ 35 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر

هل يجوز للمطلقة مقابلة عريس فى فترة العدة .. الإفتاء تجيب

مدير الاستخبارات البريطانية يحذر من تلاعب الصين بالتكنولوجيا وتسخيرها لتهديد الأمن العالمي

يحتار الأطباء في تشخيصها.. احترس 5 أمراض تتشابه أعراضها مع أنفلونزا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد الهضبة.. أبرز المحطات بمشوار عمرو دياب خلال 40 عاما

بعد أزمة بنطلونها الممزق.. شاهيناز تصدم الجمهور بصورة جديدة|شاهد

الكاميرات رصدته.. نمر ضخم يقتحم جامعة بالهند

بخصر نحيف.. زوجة كريم فهمي في إطلالة جديدة برفقته| شاهد

فيديو

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

تنازلت عن القضايا.. هل عادت شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب/مستشارها القانوني يوضح

عادل إمام قرر التفرغ لأحفاده واختيار الأعمال الفنية بدقة.. ماذا قال نجل الزعيم عن والده "فيديوجراف"

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ