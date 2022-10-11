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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحدث ظهور لـ محمد شريف على السوشيال ميديا | شاهد

صدى البلد

نشر محمد شريف لاعب النادي الأهلي صورة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. 

وظهر محمد شريف في الصورة داخل طائرة الفريق، حيث كانت في أثناء عودة بعثة الأهلي من تونس بعد مباراة الاتحاد المنستيري التونسي. 

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي، بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، والتي جمعت بينهما في دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ  مارسيل كولر، المباراة بتشكيل ظهر فيه لأول مرة برونو سافيو وشادي حسين، ثنائي الأهلي الجديد، كما شهد عودة أكرم توفيق لأول مرة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي ضربته مع منتخب مصر في يناير الماضي.

وتعتبر المباراة هي الرسمية الأولى لكولر مع الأهلي.

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