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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تجدد التزامها بالشراكة مع حكومة العراق وشعبه

صدى البلد

   جددت الولايات المتحدة التزامها بالشراكة مع حكومة العراق وشعبه لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش الإرهابي، واجتثاث جذور الفساد وزيادة المرونة في مواجهة تداعيات أزمة تغير المناخ.
وذكرت الخارجية الأمريكية- في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم/ الثلاثاء/ بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على الانتخابات العراقية المبكرة- أن الولايات المتحدة تنضم إلى العديد من أصدقاء العراق للتأكيد مجددا على رفض العنف ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى شق طريق سلمي وشامل للخروج من المأزق السياسي الحالي، مؤكدة تأييد واشنطن إجراء حوار واسع وشامل لتشكيل مسار مشترك إلى الأمام.
وصوت الشعب العراقي -بحسب الخارجية الأمريكية- قبل عام في انتخابات مبكرة ذات مصداقية أملا في أن تسفر هذه الانتخابات عن حكومة تعكس إرادة الشعب العراقي، ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن قادة العراق من حل خلافاتهم السياسية.

 

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