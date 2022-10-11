دبلوماسية أمريكية تدين الهجمات الصاروخية الروسية على كييف

أدانت سفيرة الولايات المتحدة في كييف بريجيت برينك بشدة سلسلة الهجمات الروسية التي تعرض لها عدد من المدن والعاصمة الأوكرانية.



وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن برينك شددت، خلال اللقاء الذي جمعها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ لبحث تداعيات الهجمات الصاروخية التي تشنها القوات الروسية على عدد من المدن في كييف ـ على تضامن الولايات المتحدة مع الشعب الأوكراني.



ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الصاروخية التي شهدتها البلاد أمس الإثنين إلى 19 قتيلا و105 مصابين.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وعد أمس نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمساعدة أمنية مستمرة من بينها أنظمة دفاعية جوية متطورة.



يشار إلى أن الهجمات الصاروخية الروسية على المباني السكنية خلفت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين في مدينة (زابوريجيا) بجنوب شرقي أوكرانيا.