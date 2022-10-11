بلاغات جديدة من "الصيادلة" ضد تطبيقات ومواقع تبيع أدوية عبر الانترنت

تقدمت نقابة الصيادلة اليوم "الثلاثاء" ببلاغين جديدين للنائب العام أرقام 47411 و47409 وذلك ضد تطبيقى دوايا وميدى كونسلت، لمطالبته باتخاذ إجراءات قانونية ضدهما لقيامهما بتقديم خدمة دوائية صحية بدون تصريح أو ترخيص، وبالتالى لايمكن محاسبتهما فى حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصرى.

كما توجهت النقابة أيضا ببلاغ لمباحث الانترنت ضد تطبيق"امن ايجيبت" برقم محضر 6 أحوال بتاريخ 8 أغسطس2022.

وأكدت النقابة فى البلاغات المقدمة على مخالفة هذه التطبيقات الالكترونية لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذى حصر فى نصوصه المؤسسات الصيدلية فقط التى لها الحق فى بيع الأدوية، كما جرم القانون بيع أى دواء للجمهور الا عن طريق صيدلية مرخصة يديرها صيدلى.

وذكرت النقابة فى البلاغات المقدمة مخالفة التطبيقات الالكترونية للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية حيث ان هذه التطبيقات تقوم بالترويج لبعض العقاقير والمستحضرات لصالح بعض شركات الأدوية، كما خالفت التطبيقات اللائحة الداخلية 189 لسنة 1970 والتى تضمنت الا يزاحم الصيدلى زملائه بطريق غير مباشر وان يمتنع عن المضاربة.



وأكدت نقابة الصيادلة ان هذه المواقع المخالفة يمكن عن طريقها بيع الأدوية المغشوشة والمعاد تدويرها وغير معلومة المصدر حيث انها غير خاضعة لأى رقابة كونها بالاساس كيانات غير قانونية.

يأتي ذلك استكمالاً لسلسلة الإجراءات القانونية التى تتخذها النقابة العامة لصيادلة مصر للتصدى لظاهرة التطبيقات الالكترونية والمواقع التى تبيع أدوية عبر الانترنت، والتى انتشرت فى الاونه الاخيره دون رقيب او رادع.