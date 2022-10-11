عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بلاغات جديدة من "الصيادلة" ضد تطبيقات ومواقع تبيع أدوية عبر الانترنت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدمت نقابة الصيادلة اليوم "الثلاثاء" ببلاغين جديدين للنائب العام أرقام 47411 و47409 وذلك ضد تطبيقى دوايا وميدى كونسلت، لمطالبته باتخاذ إجراءات قانونية ضدهما لقيامهما بتقديم خدمة دوائية صحية بدون تصريح أو ترخيص، وبالتالى لايمكن محاسبتهما فى حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصرى.

نقيب صيادلة الغربية يدعو زملاءه للتبرع لمستشفى 57357 بطنطا

صيادلة المنوفية يتوجهون لمطار القاهرة لاستقبال جثمان القتيل بالسعودية أحمد حاتم

كما توجهت النقابة أيضا ببلاغ لمباحث الانترنت ضد تطبيق"امن ايجيبت" برقم محضر 6 أحوال بتاريخ 8 أغسطس2022.

وأكدت النقابة فى البلاغات المقدمة على مخالفة هذه التطبيقات الالكترونية لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذى حصر فى نصوصه المؤسسات الصيدلية فقط التى لها الحق فى بيع الأدوية، كما جرم القانون بيع أى دواء للجمهور الا عن طريق صيدلية مرخصة يديرها صيدلى.

وذكرت النقابة فى البلاغات المقدمة مخالفة التطبيقات الالكترونية للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية حيث ان هذه التطبيقات تقوم بالترويج لبعض العقاقير والمستحضرات لصالح بعض شركات الأدوية، كما خالفت التطبيقات اللائحة الداخلية 189 لسنة 1970 والتى تضمنت الا يزاحم الصيدلى زملائه بطريق غير مباشر وان يمتنع عن المضاربة.

صيادلة الإسكندرية تتبرأ من بيان النقابة العامة: لا أحد معفي من المسئولية

بعد وفاة طفلتين بالإسكندرية..صيادلة القاهرة:القانون لم يحدد حتى الآن مسئولية إعطاء الحقن


وأكدت نقابة الصيادلة ان هذه المواقع المخالفة يمكن عن طريقها بيع الأدوية المغشوشة والمعاد تدويرها وغير معلومة المصدر حيث انها غير خاضعة لأى رقابة كونها بالاساس كيانات غير قانونية.

يأتي ذلك استكمالاً لسلسلة الإجراءات القانونية التى تتخذها النقابة العامة لصيادلة مصر للتصدى لظاهرة التطبيقات الالكترونية والمواقع التى تبيع أدوية عبر الانترنت، والتى انتشرت فى الاونه الاخيره دون رقيب او رادع.

صيادلة مصر النقابة العامة لصيادلة مصر نقابة الصيادلة مهنة الصيدلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار السوشيال | فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري.. ومفاجأة بشأن غرامة كهربا للزمالك

الدولار يقفز بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

سيدة في دعوى خلع : زوجي خاني مع والدتي

أسبوع الذهب الحزين.. الأصفر يخسر بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

وافتكروا كلامي.. فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري

تقديري أكبر.. تعليق ناري من وفاء عامر على رفض محمد رمضان حذف المشهد المسرب

كولر يغضب من لاعبي الأهلي ويوجه لهم رسالة شديدة اللهجة

أهم حاجة الضمان.. ميكاب ارتست تثير الجدل بعد تغيير ملامح عروسة| شاهد

موضوعات متعلقة

صيادلة سيناء تحصد المركز الثاني بمبادرة ممارسة صيدلية متميزة

بها سم قاتل.. صيادلة القاهرة تحذر: شراء الأدوية عبر التطبيقات يسبب مضاعفات|فيديو

ترشيحاتنا

«خريجي الأزهر بدمياط»: مصر لعبت دورًا كبيرًا في الحفاظ على علوم الشريعة ومصادرها

رسالة غضب أردنية ضد إسرائيل.. ما القصة

الإمارات تقوم بدور كبير بالمنطقة.. بوتين يلتقي بن زايد في سان بطرسبورج

لإصابته بتحلل الجلد الفقاعي|ضم أحمد لقائمة «لمسة خير».. وبدء صرف العلاج له

وفد الكونجرس الأمريكى فى زيارة لمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون.. صور

انتصار السيسي: كامل تقديري واعتزازي بالفتيات ودورهن الأساسي في المجتمع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور نجوم الطرب.. 15 صورة من الساعات الأولى لانتخابات نقيب المهن الموسيقية

فيديو.. محمود الليثي في حراسة البودي جاردات خلال انتخابات نقابة المهن الموسيقية

شاهد.. وصول جواهر للإدلاء بصوتها في انتخابات الموسيقيين

انتخابات الموسيقيين.. سوما تدعم زوجها مصطفى حلمي في التصويت على مقعد النقيب

فيديو

حزن في شبين الكوم لوفاة طبيب شاب قبل أسبوع من اختيار تخصصه .."فيديوجراف"

هذه الأندية تطلب الفرعون.. هل يرحل صلاح عن ليفربول| فيديوجراف

منع الضرب والتنمر.. 30 قرارا جديدا من وزير التربية والتعليم.. تفاصيل

كواليس وتفاصيل إقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ