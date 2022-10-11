الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وسعر عيار 21 يسجل 1100 جنيه

أسعار الذهب.. تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1663 دولارًا، بفعل ارتفاع الدولار، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط توقعات باستمرار الفيدرالي الامريكي في رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس المقبل، والتي قد تعطي مؤشرًا حول السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في اجتماع نوفمبر المقبل.



وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بنحو 5 جنيهات، مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1100 جنيه.



وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1257 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 943 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 734 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8800 جنيهًا.

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1085 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1105 جنيهات، وافتتحت الاوقية التعاملات عند مستوى 1679 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1668 دولارًا.

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