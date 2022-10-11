الإمارات تقوم بدور كبير بالمنطقة.. بوتين يلتقي بن زايد في سان بطرسبورج

وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سان بطرسبورج الروسية.

وقد أفادت وسائل الإعلام الروسية، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التقى رئيس الإمارات لبحث العلاقات الثنائية.

وأشاد بوتين، خلال لقاءه مع بن زايد، بدور الإمارات الكبير وجهودها لتسوية الأزمات في مختلف أنحاء العالم.

وقال إن :"العلاقات الثنائية مع الإمارات تتطور بنجاح".

وفي مستهل المباحثات، أشار الرئيس الروسي إلى أن منظمة أوبك+ تهدف لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وقراراتها تهدف لنشر الاستقرار في أسواق الطاقة.

وأكد أن تحركات المجموعة ليست موجهة ضد أي طرف.

من جانبه، قال رئيس دولة الإمارات، إن حجم التبادل التجاري مع روسيا تم مضاعفته إلى 5 مليارات دولار .

برنامج الزيارة

في وقت سابق أعلنت السفارة الإماراتية في موسكو، أن زيارة الشيخ محمد لروسيا تتم في إطار نية الإمارات للإسهام بقسطها في إحلال السلام والاستقرار في العالم والمنطقة و"تطوير الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية بالنزاع الأوكراني والمساعدة في البحث عن حلول سياسية فعالة"، بحسب "روسيا اليوم".

كما أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أمس الاثنين، أن "زيارة رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المقررة إلى روسيا الثلاثاء، تهدف للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة أوكرانيا".

وصرحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، أن "دولة الإمارات على استعداد تام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا"، مجددة موقفها المتمثل في الدعوة للدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأوضح البيان، أن "الزيارة تأتي في إطار سعي الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبناء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية بأزمة أوكرانيا للمساعدة في التوصل لحلول سياسية فاعلة".

وأشارت الوزارة، إلى أن "المباحثات الثنائية ستتطرق إلى آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بأزمة أوكرانيا، حيث تسعى الدولة للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري والحد من التداعيات الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق السلم والأمن العالميين".

ومن المقرر أن يبحث الرئيس الإماراتي خلال الزيارة مع الرئيس فلاديمير بوتين علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا، كما يناقش ابن زايد مع بوتين عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.