احذري تجاهلها.. أولى علامات سرطان الثدي ظهوراً

أسباب الإصابة بسرطان الثدي عديدة، فقد يأتي سرطان الثدي بعد سرطانَ الجلد من حيث كونه أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء، وقد قلَّ عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض نتيجة عدد من العوامل، مثل الكشف المبكر.



أولى علامات سرطان الثدي ظهوراً

وفقا لموقع “مايو كلينك”، تعد أبرز وأول أعراض سرطان الثدي هي تغيرات حلمة الصدر، وظهور كتلة أو تثخن في الثدي يَختلف عن الأنسجة المحيطة، مع حدوث تغيُّر في حجم الثدي أو شكله أو مظهره، وحدوث تغيُّر في الجلد الموجود على الثدي، وحدوث احمرار في جلد الثدي ليشبه جلد البرتقالة.

سرطان





هل يظهر سرطان الثدي فجأة؟

إذا وجدتِ كتلة أو أي تغيُّر آخر في ثديكِ - حتى لو كانت صورة الثدي الشعاعية (الماموجرام) الأخيرة طبيعية - فقومي بتحديد موعد مع طبيبك للتقييم الفوري.

وقد تنتشر الخلايا من خلال الثدي إلى العُقَد اللمفية، أو إلى أجزاء أخرى من جسمك، ويبدأ سرطان الثدي عادةً مع الخلايا الموجودة في القنوات المنتجة للحليب (السرطان اللبني العنيف).

أخطر أنواع سرطان الثدي

يمكن أن يبدأ سرطان الثدي أيضًا في الأنسجة الغُدِّيَّة، إضافة إلى أن ما يقرب من 5 إلى 10 في المائة من سرطان الثدي مرتبط بالطفرات الوراثية التي تنتقل عبر أجيال العائلة، وتعد أشهر هذه الجينات هي الجين 1 لسرطان الثدي (BRCA1)، والجين 2 لسرطان الثدي (BRCA2)، حيث يَزيد كلاهما من خطر الإصابة بكلٍّ من سرطان الثدي والمبايض.

إذا كان لدى عائلتكَ تاريخ قوي للإصابة بسرطان الثدي أو أنواع أخرى من السرطان، فقد يوصي طبيبكَ بإجراء اختبار دم للمساعدة في تحديد الطفرات المحدَّدة في الجين BRCA أو الجينات الأخرى التي تنتقل عبر العائلة.

سرطان الثدي

عوامل الخطر

أما عن عامل خطورة الإصابة بسرطان الثدي، فمن الممكن وجود عامل أو أكثر من عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي، وذلك لا يعني بالضرورة أنك سوف تُصابين به، فالعديد من النساء المصابات بسرطان الثدي ليس لديهن أي عوامل خطورة معروفة سوى كونهن نساءً.

وترفع السمنة وبدء الدورة الشهرية في سن مبكرة، احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.

علاج سرطان الثدي

أما عن طرق العلاج فتأتي الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاعى في مقدمة طرق العلاج.

ويجب الانتباه إلى أنه قد تقل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء اللاتي يتبعن حمية البحر الأبيض المتوسط المحتوية على زيت الزيتون البكر والمكسرات المتنوعة.