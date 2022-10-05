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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول الخبز والرز الأبيض يزيد فرص الإصابة بهذا المرض الخطير

صدى البلد

 مخاطر صحية عديدة لتناول الحبوب المكررة كالخبر والأرز الأبيض، فقد كشفت دراسة طبية حديثة  محذرة من أن عادات الشخص الغذائية قد تكون سبب في  مخاطرارتفاع خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي.

وقالت الدراسة ، إن الإفراط في تناول تلك الحبوب المكررة يحمل نفس مخاطر اتباع نظام غذائي  غني بالسكريات والزيوت.

وعلى الجانب الآخر  وفقما أوردت وكالة "يو بي آي" للأنباء، قد ارتبط تناول الحبوب الكاملة، مثل بعض أنواع الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو الشوفان الكامل أو الكينوا أيضا، بخطر انخفاض الإصابة بمرض الشريان التاجي المبكر.

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التدخين وارتفاع معدل الكوليسترول

على الجانب الآخر أكدت الدراسة أن القيام بتناول الحبوب قد يتسبب في فقدان الجسم  العناصر الغذائية المهمة وعندما يتم القيام بطحنها  قد تتحول إلى دقيق، وذلك بهدف إطالة مدة صلاحيتها.

وأشارت الدراسة، إلى أن اللجوء إلى التدخين وارتفاع معدل الكوليسترول وضغط الدم ومرض السكري، تعد  جميعها عوامل للإصابة بمرض الشريان التاجي المبكر، والذي يبدأ غالبا بدون أعراض، ولكنه في الوقت نقسه يمكن أن يؤدي إلى بعض الألم في الصدر أو نوبة قلبية ناجمة عن تضييق أو تمزق اللويحات في جدار الشرايين.

ارتفاع معدل الكوليسترول

وعلى الجانب الآخر، توصي جمعية القلب الأميركية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية بالقيام باتباع نظام غذائي يركز على تناول الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك لتقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين .

الحبوب المكررة الشريان التاجي نظام غذائى ارتفاع معدل الكوليسترول امراض القلب أمراض القلب والأوعية الدموية

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