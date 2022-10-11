عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صعود مفاجيء.. 27 جنيها ارتفاع في سعر الذهب ختام تعاملات اليوم

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 11-10-2022، بنحو 27 جنيها، علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة، بعد أن شهدت تراجع طفيف ختام تعاملات أمس الأثنين.

وكان سعر الذهب شهد سلسلة من التراجعات خلال الأسبوعين الماضيين، إذ تراجع سعر الذهب بمعدل 43 جنيها علي مستوي الأعيرة المختلفة وذلك للجرام الواحد في المتوسط . 

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب الثلاثاء مقتربه من أدنى مستوى له في أسبوع وسط ترقب المستثمرين لتقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة.
 

وبحسب موقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في سعر الذهب فقد وصل سعر عيار 21 الأشهر بين الأعيرة المختلفة نحو 1117 جنيها للبيع و 1127 جنيها للشراء.

txt

حسب البنك المركزي.. التحديث الأخير لـ أسعار الدولار والعملات اليوم

txt

28.7 % انخفاضا في قيمة عجز الميزان التجاري شهر يوليو 2022

وسجل سعر جرام عيار 24 الأعلى فئة  حوالي 1277 جنيها للبيع و 1288 جنيها للشراء .

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 957 جنيها للبيع و 966 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 14 الأدنى فئة نحو 725 جنيها للبيع و 751 جنيها للشراء .

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 8.936 جنيها للبيع و 9.016 جنيها للشراء

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 39.701 ألف جنيه للبيع و 40.057 جنيها للشراء
 

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.276.571مليون جنيه للبيع و 1.288.000مليون جنيه للشراء.

 

الذهب والزواج


بحسب تقارير صحفية فإن المصريون يهتمون وخصوصا المقبلين علي الزواج بمتابعة سعر الذهب في مصر بشكل لحظي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى لهم، نظرا لأن  الذهب من مختلف الأعيرة الذهبية، يعد مخزنا للثروة في أوقات التراجع الاقتصادي

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

تذبذب الأسعار 

وعلي سياق متصل أرجع عمرو المغربي عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية،  هبوط سعر الذهب خلال الأسبوعين الماضيين إلي  الارتفاع في البورصة العالمية للذهب، رغم وجود هبوط في المعروض المحلي منه وبسبب قوي العرض والطلب.

وأوضح أن المعروض من الذهب أكثر من الطلب، وهذا الأمر عكس الفترة الماضية، أنه حتي الآن لا يوجد حركات استيراد من الخارج للذهب فالبيع يتم داخل السوق وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض في أسعاره محليا. 

أسعار الذهب في مصر سعر الذهب الذهب الان أسعار الذهب مصر سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص.. منى عراقي تحتفل بعقد قرانها على مذيع شهير.. تفاصيل

أخبار السوشيال | فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري.. ومفاجأة بشأن غرامة كهربا للزمالك

الدولار يقفز بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

200 ألف جنيه يوميا..فيفا يعوض الأهلي والزمالك بمبالغ ضخمة بسبب كأس العالم

تقديري أكبر.. تعليق ناري من وفاء عامر على رفض محمد رمضان حذف المشهد المسرب

من نصيب الزمالك.. شوبير يكشف تفاصيل أغلى صفقة في الدوري المصري

سيدة في دعوى خلع : زوجي خاني مع والدتي

أحدهم يخص مصر.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 7 قرارات عاجلة

موضوعات متعلقة

مستشار رئيس التعبئة والإحصاء: 2.1 مليون مولود زيادة كل عام.. والريف ووجه قبلي أكبر مصدر للمشكلة السكانية |حوار

منسق مبادرة المشروعات الخضراء يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز التعاون المشترك

محيي الدين: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية نجحت في زيادة الوعي المحلي

28.7 % انخفاضا في قيمة عجز الميزان التجاري شهر يوليو 2022

وزيرة التخطيط تصدر قرارًا بتعيين منى عصام مساعدًا لشئون التنمية المستدامة

محمود محيي الدين: قمة المناخ تتيح الفرصة لعرض أولويات القطاع الصحي

التغيرات المناخية.. البنك الدولي يتوقع ارتفاع عدد الفقراء لـ132 مليونا في 2030

بسبب التغيرات المناخية..خبير بالبنك الدولي: عدد الفقراء المدقعين سيصل إلى 132 مليونا في2030

ترشيحاتنا

هل يقع الطلاق في حالة الغضب الشديد؟..الأزهر يجيب

قبل التيار ما يقطع.. كيفية شحن كارت الكهرباء بالموبايل خلال دقيقة

أدعية الرزق .. 100 دعاء تفتح لك أبواب الفرج وتفك الكرب

أقصى درجات الحذر.. رسالة هامة من الخارجية للمصريين في أوكرانيا

بسبب إنهاء المراهقين لأرواحهم.. رفع دعاوى قضائية ضد شركة أمازون بأمريكا

متحدث التعليم يكشف لصدى البلد تفاصيل هجوم مجهولين على مدرسة بالإسماعيلية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. اكتشاف مخدرات في الفضاء دلالة على وجود فضائيين

بالأحمر الناري.. روبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

هل بينهن عربية.. من هن أجمل 10 نساء في العالم ؟ شاهد

احذري تجاهلها.. أولى علامات سرطان الثدي ظهوراً

فيديو

الشبح والمشهد المحذوف مع محمد رمضان.. وفاء عامر تتحدث عن زيارة الأضرحة

10 لاعبين سوبر.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة قبل غلق باب القيد|فيديوجراف

ممكن يكون في مطبخك.. الهون النحاس سعره يصل لـ450 ألف جنيه|ما القصة؟

البسوا جواكيت.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ