صعود مفاجيء.. 27 جنيها ارتفاع في سعر الذهب ختام تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 11-10-2022، بنحو 27 جنيها، علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة، بعد أن شهدت تراجع طفيف ختام تعاملات أمس الأثنين.

وكان سعر الذهب شهد سلسلة من التراجعات خلال الأسبوعين الماضيين، إذ تراجع سعر الذهب بمعدل 43 جنيها علي مستوي الأعيرة المختلفة وذلك للجرام الواحد في المتوسط .

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب الثلاثاء مقتربه من أدنى مستوى له في أسبوع وسط ترقب المستثمرين لتقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة.



وبحسب موقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في سعر الذهب فقد وصل سعر عيار 21 الأشهر بين الأعيرة المختلفة نحو 1117 جنيها للبيع و 1127 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1277 جنيها للبيع و 1288 جنيها للشراء .

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 957 جنيها للبيع و 966 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 14 الأدنى فئة نحو 725 جنيها للبيع و 751 جنيها للشراء .

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 8.936 جنيها للبيع و 9.016 جنيها للشراء

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 39.701 ألف جنيه للبيع و 40.057 جنيها للشراء



وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.276.571مليون جنيه للبيع و 1.288.000مليون جنيه للشراء.

الذهب والزواج



بحسب تقارير صحفية فإن المصريون يهتمون وخصوصا المقبلين علي الزواج بمتابعة سعر الذهب في مصر بشكل لحظي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى لهم، نظرا لأن الذهب من مختلف الأعيرة الذهبية، يعد مخزنا للثروة في أوقات التراجع الاقتصادي

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

تذبذب الأسعار

وعلي سياق متصل أرجع عمرو المغربي عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، هبوط سعر الذهب خلال الأسبوعين الماضيين إلي الارتفاع في البورصة العالمية للذهب، رغم وجود هبوط في المعروض المحلي منه وبسبب قوي العرض والطلب.

وأوضح أن المعروض من الذهب أكثر من الطلب، وهذا الأمر عكس الفترة الماضية، أنه حتي الآن لا يوجد حركات استيراد من الخارج للذهب فالبيع يتم داخل السوق وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض في أسعاره محليا.