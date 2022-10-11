عندهم مشكلة.. هيفاء وهبي توجه رسالة لمنتقديها

كشفت الفنانة هيفاء وهبي عن طريقة تعاملها مع الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت رسالة لمنتقديها.

وقالت "هيفاء" خلال لقائها مع برنامج انسايدر بالعربي: "هما عندهم مشكلة مش انا اللي عندي مشكلة بدعيلهم ربنا يسهلهم، وبحزن عليهم لانهم مابيعرفوا ينبسطوا بالحياة، وكل انسان بيعرف يفرض احترامة والحدود موجودة، والتعليقات السلبية موجودة.



كشفت الفنانة هيفاء وهبي حقيقة ارتباطها ودخولها في قصة حب جديدة، وذلك في تصريحات تلفزيونية على هامش حضورها إحدى المناسبات الفنية مؤخرا: "ملك جمال لبنان".

وحينما سئلت هيفاء وهبي على المسرح عن حقيقة وقوعها في الحب مجددا، قالت:" ما حدا خصو"، ورفضت الإفصاح عن حقيقة هذه الشائعات.



وفي تصريحاتها لبرنامج mbc trending، قالت هيفاء وهبي، :" أنا محاطة بالحب وهو مبين عليا.. من كل الناس .. حب الجمهور"، ورفضت توضيح حقيقة ارتباطها بشكل قاطع.

فيلم أشباح أوروبا

حقق فيلم “أشباح أوروبا”، التي تقوم ببطولته بطولة هيفاء وهبي أرقام إيرادات عالية في شباك التذاكر، بعد طرحه بالسينمات، وعقب عرضه على التوازي عبر منصة شاهد.

فيلم أشباح أوروبا يشارك في بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة، و تم تغيير اسم الفيلم أكثر من مرة، حيث كانت البداية مع "عقدة الخواجة" ثم تغير إلى "حجر الإسكندر"، وأخيرا استقر فريق العمل على اسم "أشباح أوروبا".

كما طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فيديو كليب أحدث أغانيها "ولد"، على قناتها بموقع "يوتيوب"، وتصور حاليا مشاهد فيلمها رمسيس في باريس.