عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عندهم مشكلة.. هيفاء وهبي توجه رسالة لمنتقديها

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

كشفت الفنانة هيفاء وهبي عن طريقة تعاملها مع الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت رسالة لمنتقديها.

 

وقالت "هيفاء" خلال لقائها مع برنامج انسايدر بالعربي: "هما عندهم مشكلة مش انا اللي عندي مشكلة بدعيلهم ربنا يسهلهم، وبحزن عليهم لانهم مابيعرفوا ينبسطوا بالحياة، وكل انسان بيعرف يفرض احترامة والحدود موجودة، والتعليقات السلبية موجودة.


كشفت الفنانة هيفاء وهبي حقيقة ارتباطها ودخولها في قصة حب جديدة، وذلك في تصريحات تلفزيونية على هامش حضورها إحدى المناسبات الفنية مؤخرا: "ملك جمال لبنان".

 

وحينما سئلت هيفاء وهبي على المسرح عن حقيقة وقوعها في الحب مجددا، قالت:" ما حدا خصو"، ورفضت الإفصاح عن حقيقة هذه الشائعات.

ابنة هيفاء وهبي تستعرض جمالها وأناقتها بالأسود.. شاهد

مبين عليا.. هل تعيش هيفاء وهبي قصة حب جديدة؟| فيديو


وفي تصريحاتها لبرنامج mbc trending، قالت هيفاء وهبي، :" أنا محاطة بالحب وهو مبين عليا.. من كل الناس .. حب الجمهور"، ورفضت توضيح حقيقة ارتباطها بشكل قاطع.

 

فيلم أشباح أوروبا 
حقق فيلم “أشباح أوروبا”،  التي تقوم ببطولته بطولة هيفاء وهبي أرقام إيرادات عالية في شباك التذاكر، بعد طرحه بالسينمات، وعقب عرضه على التوازي عبر منصة شاهد.

فيلم أشباح أوروبا يشارك في بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة، و تم تغيير اسم الفيلم أكثر من مرة، حيث كانت البداية مع "عقدة الخواجة" ثم تغير إلى "حجر الإسكندر"، وأخيرا استقر فريق العمل على اسم "أشباح أوروبا".

كما طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فيديو كليب أحدث أغانيها "ولد"، على قناتها بموقع "يوتيوب"، وتصور حاليا مشاهد فيلمها رمسيس في باريس.

 

هيفاء وهبي الفنانة اللبنانية مصطفى خاطر الفنانة هيفاء وهبي مواقع التواصل باسم سمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبأ سار للمصريين.. تفاصيل حجز عمرة شاملة الإقامة والتأشيرة بـ 4400 جنيه

200 ألف جنيه يوميا..فيفا يعوض الأهلي والزمالك بمبالغ ضخمة بسبب كأس العالم

الذهب يقفز بقوة في التعاملات المسائية.. وهذا سعر عيار 21 الآن

من نصيب الزمالك.. شوبير يكشف تفاصيل أغلى صفقة في الدوري المصري

حبس شقيقة لاعبي كرة قدم 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة بجنوب سيناء

سيدة في دعوى خلع : زوجي خاني مع والدتي

مفاجأة.. شوبير: في ناس تدخلت لإفساد صفقة انتقال مارسينهو للأهلي.. تفاصيل

أحدهم يخص مصر.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 7 قرارات عاجلة

موضوعات متعلقة

الفنان ميدو عادل يحتفل بزفاف شقيقته وسط الأهل والأصدقاء.. صور

في الوقت المناسب| ابنة أسامة أنور عكاشة تعلن مفاجأة فنية عن والدها

سهر الصايغ : فيلم الباب الأخضر ذو طابع خاص وتخوفنا من التجربة

عابد عناني : فيلم الباب الأخضر مجهد في تنفيذه

مخرج الباب الأخضر يكشف سبب إختياره فيلم لأسامة أنور عكاشة

سعيد حامد بندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية: قاسينا بسبب فيلم همام في أمستردام

مهرجان الإسكندرية.. سعيد حامد يبكي بسبب همام في أمستردام

سعيد حامد يكشف أسرارا لأول مرة عن صعيدي في الجامعة الأمريكية

ترشيحاتنا

عمر كمال وطليقة الفيشاوي ندى الكامل يدخلان عش الزوجية قريبا

إيران تهدد الاتحاد الأوروبي بالرد على أي إجراءات تقييدية.. تفاصيل

جنرال صيني ينشر فيديو لمسئول أمريكي يكشف عن خطط واشنطن لتدمير 7 دول

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. 10 صور أثارت الجدل لطليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

شك في عذريتها فـ اعتدى عليها.. ماذا حدث بين شاب وخطيبته في الطالبية؟|القصة كاملة

شروط العمل بالأحاديث الضعيفة.. علي جمعة يكشف عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهاف ستومك.. سارة سلامة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

شاهد.. سائق حافلة ينقذ رضيعًا تركه لص على طريق سريع بأمريكا

الفنان ميدو عادل يحتفل بزفاف شقيقته وسط الأهل والأصدقاء.. صور

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة غنية بالبروتين والفيتامينات

فيديو

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

شيرين تتحدث عن أزمتها الأخيرة والعندليب الجديد والصلح مع حسام حبيب

الشبح والمشهد المحذوف مع محمد رمضان.. وفاء عامر تتحدث عن زيارة الأضرحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ