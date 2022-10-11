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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى كامل: أشكر الجمعية العمومية.. وما قدمه الأكاديميون اليوم دين في رقبتي

الفنان مصطفى كامل
الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الجديد

عبر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الجديد، عن عميق فرحته بالفوز بمنصب نقيب المهن الموسيقية.

 

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مصطفى كامل يكتسح انتخابات الموسيقيين في لجنة الإسكندرية


وقال مصطفى كامل، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه أول تهنئة تلقيتها من أحبائي المخلصين والذين اقنعوني بالترشح، مضيفا أن :"كلنا بنكمل بعض وشوفت أبطال معايا في الانتخابات من البداية للنهاية".

 

أتوجه بالشكر لكل أعضاء الأوبرا


وأضاف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الجديد، أن رسالتي للجمعية العمومية شكرا، وما قدمه الأكاديميون اليوم دين في رقبتي، لافتا إلى أن أتوجه بالشكر لكل أعضاء الأوبرا، على دعمهم لى في الانتخابات. 
 

مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل المهن الموسيقية نقيب المهن الموسيقية الانتخابات أحمد موسى

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