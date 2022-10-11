الزراعيين: الإعلام الدولي يتحدث عن نموذج مصر التطبيقي في أشجار المانجروف

كنز وراثي لمواجهة التغيرات المناخية..

أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن الإعلام الدولي يتحدث عن النموذج التطبيقي الذي نفذته مصر في أشجار المانجروف، مضيفا أن زراعة أشجار المانجروف في مناطق عديدة بسبب المناخ.



وأضاف سيد خليفة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن تم دراسة الأنشطة المختلفة للمانجروف وهو كنز ثمين لأنه يتحمل الملوحة، متابعا أن وسائل الإعلام الدولية أشادت بدور مصر في الحفاظ على البيئة.

نأمل أن يتم عرض تجربة أشجار المانجروف في قمة المناخ



وتابع الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن المشروعات التي أقمناها للاستثمار في أشجار المانجروف ساهمت في تحسين وضع الأهالي في المنطقة، لافتا إلى أنه نأمل أن يتم عرض تجربة أشجار المانجروف في قمة المناخ.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إلى أن أشجار المانجروف كنز وراثي لمواجهة التغيرات المناخية.