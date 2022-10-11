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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد مصطفى: الوضع الداخلي في بريطانيا سيئ والإضرابات في كل القطاعات

اضرابات
اضرابات

أكد خالد مصطفى الإعلامي المتخصص في الشأن الدولي، أن أسعار الطاقة ما زالت مرتفعة في بريطانيا، مضيفا أن الشارع البريطاني منقسم على رئيسة الوزراء البريطاني ووصفوها بـ مارجريت تاتشر.


وأضاف خالد مصطفى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأسعار مرتفعة للغاية في الأسواق البريطانية، متابعا أن الوضع الداخلي في بريطانيا سيء والإضرابات في كل القطاعات.
وتابع خالد مصطفى الإعلامي المتخصص في الشأن الدولي، أن اضربات في قطاع السكك الحديدية في بريطانيا، بعد إضراب 40 ألف عامل، موضحا أن العاملين هناك يطالبون بزيادة الأجور.

وأكمل خالد مصطفى الإعلامي المتخصص في الشأن الدولي، أن 7 ملايين مواطن في بريطانيا مرشحين أن يكونوا تحت خط الفقر.

خالد مصطفى أسعار الطاقة الطاقة مارجريت تاتشر الوزراء البريطاني الاسواق البريطانية السكك الحديدية

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