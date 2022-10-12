عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز للحائض ترديد الأذكار بالسبحة .. الإفتاء تجيب

صدى البلد

هل يجوز التسبيح  أثناء فترة الحيض ؟

ورد سؤال الى الدكتور أحمد وسام ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك"، تقول فيه " هل يجوز التسبيح على السبحة أثناء فترة الحيض ؟".

وأجاب عليها أمين الفتوى قائلًا " يجوز ولا مانع منه، فالبني -صلى الله عليه وسلم- كان يذكر الله على جميع أحواله، فالذكر مباح متاح فى اى وقت سواء فى حال الحيض او حال الطهارة الكاملة ولا شئ فى ذلك.

انتهى الحيض فامتنعت عن زوجي حتى أغتسل فهل عليّ إثم؟ فتوى البحوث تجيب

هل يجوز للمرأة الحائض استخدام الماء المقروء عليه قرآن؟.. الإفتاء توضح

حكم قراءة القرآن للحائض

حكم قراءة القرآن للحائض ، لا يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف ، وبعض العلماء أجاز الإمساك بالمصحف عن طريق حائل كالقفازين «الجوانتي» وما شابه، وإذا كانت القراءة عن طريق الهاتف المحمول أو عن طريق اللاب أو ما شابه فهو جائز لأنه ليس مصحفًا، فلا يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف، وقراءة القرآن للحائض من المصحف حرام عند جمهور أهل العلم، سواء كانت قراءة مجردة من ذهنك وذاكرتك أو القراءة المصحوبة بمس المصحف، حيث إن مس المصحف للحائض حرام ولا يجوز للحائض.

 

حكم قراءة القرآن للحائض

ورد أن الإمام مالك قال إن الحائض لها أن تقرأ القرآن وليس حرام شرعًا لكنه لا يجوز للحائض مس المصحف، وقراءة القرآن للحائض من المصحف مختلف في حكمها، فهي من الأمور التي اختلف حولها جمهور العلماء والخروج من الخلاف مستحب، وقراءة القرآن للحائض من المصحف ليس الوسيلة الوحيدة للمرأة للحفاظ على حفظها فمن الممكن تلجأ إلى المصاحف الرقمية الموجودة على الهواتف والتابلت وغيرها من الوسائل الأخرى.

حكم قراءة القرآن للحائض فترة الحيض هل يجوز التسبيح أثناء فترة الحيض التسبيح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للمصريين| رحلة العمرة شاملة الإقامة بـ 4400 جنيه فقط.. تفاصيل

كارثة.. بواقي طعام مستعمل للبيع على الرصيف.. ومطالبات بتدخل المسئولين

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

هاتشباك للمبتدئين.. جيلي اكس باندينو أوتوماتيك بـ 95 ألف جنيه.. صور

الدولار يقفز من جديد .. اعرف سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

أسبوع قاسٍ على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

بسبب أزمة مالية.. شوبير يكشف اسم صفقة نارية لم تكتمل إلى الأهلي|فيديو

متمرد.. المحكمة التأديبية في بوليفيا تصدم الأهلي من جديد بشأن البرازيلي سافيو

ترشيحاتنا

الإسكان: إتاحة قطع الأراضي السكنية الصغيرة بالمدن الجديدة للحجز الفوري

انتهاكات صارخة.. مواجهات واضرابات بنابلس واقتحامات للأقصى بيد الإحتلال

بعد موافقة الشيوخ.. 8 أهداف لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة| تفاصيل

المنظمة العالمية للأرصاد تدعو إلى توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة

روسيا: إلقاء القبض على 8 أشخاص متورطين في الهجوم على جسر القرم

أشبه بعربات الملوك.. شاب أسيوطي يصمم سيارة من الخشب تعمل بالريموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون منشطات.. 8 طرق لزيادة الخصوبة عند النساء ورفع فرص الإنجاب

نشرة المرأة| 3 أعداء لصحة القلب والشرايين على مائدتك.. وأخطر 5 أطعمة في العالم يجب الابتعاد عنها

كارثة .. عادة شائعة للتخلص من الوزن تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان

علامات في فمك تخبرك أن كليتك في خطر.. تعرف عليها

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ