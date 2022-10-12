هل يجوز للحائض ترديد الأذكار بالسبحة .. الإفتاء تجيب

هل يجوز التسبيح أثناء فترة الحيض ؟

ورد سؤال الى الدكتور أحمد وسام ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك"، تقول فيه " هل يجوز التسبيح على السبحة أثناء فترة الحيض ؟".

وأجاب عليها أمين الفتوى قائلًا " يجوز ولا مانع منه، فالبني -صلى الله عليه وسلم- كان يذكر الله على جميع أحواله، فالذكر مباح متاح فى اى وقت سواء فى حال الحيض او حال الطهارة الكاملة ولا شئ فى ذلك.

حكم قراءة القرآن للحائض

حكم قراءة القرآن للحائض ، لا يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف ، وبعض العلماء أجاز الإمساك بالمصحف عن طريق حائل كالقفازين «الجوانتي» وما شابه، وإذا كانت القراءة عن طريق الهاتف المحمول أو عن طريق اللاب أو ما شابه فهو جائز لأنه ليس مصحفًا، فلا يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف، وقراءة القرآن للحائض من المصحف حرام عند جمهور أهل العلم، سواء كانت قراءة مجردة من ذهنك وذاكرتك أو القراءة المصحوبة بمس المصحف، حيث إن مس المصحف للحائض حرام ولا يجوز للحائض.

حكم قراءة القرآن للحائض

ورد أن الإمام مالك قال إن الحائض لها أن تقرأ القرآن وليس حرام شرعًا لكنه لا يجوز للحائض مس المصحف، وقراءة القرآن للحائض من المصحف مختلف في حكمها، فهي من الأمور التي اختلف حولها جمهور العلماء والخروج من الخلاف مستحب، وقراءة القرآن للحائض من المصحف ليس الوسيلة الوحيدة للمرأة للحفاظ على حفظها فمن الممكن تلجأ إلى المصاحف الرقمية الموجودة على الهواتف والتابلت وغيرها من الوسائل الأخرى.