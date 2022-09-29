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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز للحائض قراءة القرآن على القبر من الموبايل .. الإفتاء تجيب

صدى البلد

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل يجوز للحائض قراءة القرآن على القبر من الموبايل؟”. 

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: قراءة القرآن إما أن تكون للتعبد أى من أجل أن يأخذ الإنسان الأجر والثواب كأنها عبادة، وإما أن تكون من أجل الحفظ كأن يكون عندى امتحان فلازم أحفظ أو أنا حافظ بس خايف أنسى.

وأضاف أمين الفتوى، أنه إذا كانت القراءة من أجل التعبد فتبتعد عنها المرأة في أيام الحيض والنفاس، لأنه ليست هناك حاجة إلى ذلك، إما إن كانت لغرض كمقام التعليم مثلا معلمة أو متعلمه فيجوز للضرورة والحاجة.

وأوضح أنه يتكلم عن قراءة القرآن بمعنى تحريك اللسان وفى صوت سيخرج، لكن لو كان الأمر عبارة عن الإمساك بالموبايل والنظر فيه وكلمات القرآن تجري على القلب فقط من غير تلفظ بها فهذا جائز ولا شيء فيه.

حكم قراءة القرآن للحائض

قال الدكتور محمد وسام  أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه في الأصل ألا تمس الحائض المصحف فقد اجاز السادة المالكية ان تقرأ القرآن  من غير ان تمس المصحف فتقرأ من حفظها ان خشيت ذات الحفظ ان يتفلت منها القرآن وان كانت معلمة ، ويجوز لغير الحائض أن تقرأ القرآن بغير وضوء اذا كانت لا تمس المصحف او من التطبيق الالكترونى .

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حكم قراءة الحائض بنفسها أو غيرها للرقية الشرعية

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء أجازوا الذكر للحائض ولكن حرموا عليها الصلاة والصوم وقراءة القرآن، فأى أنواع الذكر جائزة من الإستغفار وقول الأذكار المأثورة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قوله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمدلله ولا إله إلا الله ونحو ذلك فجميع الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجوز للمرأة أثناء فترة حيضها.

وأوضح أمين الفتوى خلال فتوى له،  أنه مما تجوز للمرأة الحائض أيضًا قراءة ما فى القرآن الكريم مما هو أذكار بقصد الذكر، فأجاز فقهاء الشافعية أن تقرأ هذا بقصد الذكر ولا يكون فى ذلك حرمة فيجوز لها أن تفعل هذا.

قراءة القران بدار الإفتاء أيام الحيض قراءة الحائض الاستغفار

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