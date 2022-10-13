مدير الكلية الفنية العسكرية: إطلاق أول قمرين صناعيين للتعليم قريبًا.. ولدينا مركز متخصص في الأنظمة غير المأهولة

كشف اللواء أستاذ دكتور إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، أنه تم إنشاء عدد من الشعب والأقسام داخل الكلية، لتواكب التطور في مجال التسليح وبما يخدم أهداف وتوجهات القوات المسلحة، موضحاً أنه يوجد أيضًا خصصات دقيقة داخل الكلية، تغطي جميع احتياجات القوات المسلحة.

ونوه مدير الكلية الفنية العسكرية في تصريحات له لـ "صدى البلد" على هامش تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية الفنية العسكرية، إلى أن المنظومة التعليمية داخل الكلية، مواكبة لأحدث المناهج العالمية، كما أنه يتم تطوير المناهج بصفة دورية طبقا لأحدث منظومات التعليم في العالم.

وشدد اللواء أستاذ دكتور إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية على أن طالب الكلية الفنية يتم تأهيله على أساس علمي وأدبي وأخلاقي وثقافي، بالإضافة إلى أن الطالب يقوم بمعايشة عدد من الطلبة في الجامعات المختلفة حول العالم، لتبادل الخبرات ومعرفة المدارس المختلفة، والانطباع الخاص بالطلبة المصريين، يكون فيه إشادة كبيرة نظرا لتفوقهم في العديد من المجالات.

كما يتم انتقاء الطلبة المتميزين من الخريجين للعمل كمعيدين داخل الكلية الفنية العسكرية، ويتم تأهيلهم لكي يصبحو أعضاء هيئة تدريس داخل الكلية.

الكلية الفنية العسكرية

أوضح اللواء أستاذ دكتور إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، إلى أن مدة الدراسة داخل الكلية هي 5 سنوات، يتم من خلالها تأهيل الطالب علميًا وبدنيا وانضباطيا وعسكريا، يحصل بعدها الطالب علي بكالوريوس في الهندسة بالاضافة الي شهادة اتمام الدراسة العسكرية، كما أن الأوائل من الخريجين، يتم تعيينهم معيدين داخل الكلية، ليبدأو دراسات الماجستير والدكتوراة.

اختيار الطالب

قال اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، أن هناك أكثر من معيار لاختيار طلبة الكلية الفنية العسكرية، حيث تتنوع الاختبارات ما بين طبي وبدني وثقافي، ويتم اختيار الطلبة وفق معايير وأسس واضحة وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة، موضحا أن المميزات التي يحصل عليها طالب الفنية العسكرية، هي درجة بكالوريوس في الهندسة، كما يتم تقديم جميع أوجه الدعم المعنوي والدراسي والأكاديمي.

المنظومة التعليمية

قال مدير الكلية الفنية العسكرية أن تطوير المنظومة التعليمية داخل الكلية يتم من خلال 4 محاور رئيسية هي:

المحور الأول:

وهي تأهيل أعضاء هيئة التدريس للحصول علي الدكتوراة في الهندسة من كافة المدارس المختلفة سواء "الولايات المتحدة – بريطانيا – الصين – ألمانيا – كندا – فرنسا – إيطاليا".

المحور الثاني:

وذلك من خلال البيئة التعليمية الجيدة للطلبة كذلك رقمنة الامتحانات لتصبح "أون لاين".

المحور الثالث: المنهج العلمي

وهي عبارة عن المعامل والمحاكيات وأنظمة التعليم المختلفة للطالب.

المحور الرابع: المنهج الوجداني والمعرفي

ويهدف ذلك لرفع الوعي والمعرف لدى طالب الكلية الفنية العسكرية

أعضاء هيئة التدريس والكلية الفنية العسكرية

كشف اللواء أستاذ دكتور إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، أنه يتم اختيار أعضاء هيئة التدريس، وفق أسس ومعاير محددة، أولها أن يكون المدرس أول دفعته، بالإضافة إلى عمل عدد من الاختبارات القياسية تتضمن اختبارات بدنية ونفسية وقيادية وطبية، كما أن أعضاء هيئة التدريس، الموجودين في الكلية وتقوم بالتدريس للطلبة، هم على أعلى مستوى.

مركز متخصص في الأنظمة غير المأهولة

قال اللواء أستاذ دكتور إسماعيل محمد كمال، أن الكلية الفنية العسكرية لديها مركز متخصص في الأنظمة غير المأهولة، مثل "الطائرات بدون طيار – السيارات – الغواصات – المجنزرات"، كما أن الكلية تقيم سنويا مسابقة لذلك، وتشارك الكلية الفنية أيضًا في مسابقات دولية كمسابقة "المريخ - والطائرة بدون طيار".

مساهمة الكلية في التنمية

كشف اللواء أستاذ دكتور إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، أنه طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، تعمل الكلية الفنية العسكرية حاليا، كـ استشاري للدولة بالكامل"، وتقوم بتقديم كافة خبرتها للدولة، عن طريق المكتب الاستشاري الخاص بالكلية، وذلك بتعاون أصيل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والجهات المعنية المختلفة.

رسالة للخريجين ولأسر هم

وجه اللواء أستاذ دكتور إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، رسالة لأسر الخريجين هنأهم فيها بتخرج أبناءهم موجها لهم تحية شكر وتقدير لما بذلوه من جهد في تنشأة هذا الجيل الذي نفخر به جميعا.

كما وجه رسالة إلي الخريجين رسالة قائلا: "أود أن أوضح لهم أن هذا اليوم يعتبر بداية لتحمل المسؤولية والتي تم إعدادهم علي مدى سنوات من العمل الجاد المستمر فيجب أن يستمرو في تنمية قدراتهم حتي يكونو دائما أهلا لهذه المهمة المقدسة حتي تظل راية مصر عالية خفاقة".