الإسعافات الأولية لعلاج التهاب اللثة فى المنزل|مكونات طبيعية

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، الاسعافات الاولية لعلاج التهاب اللثة الشديدة.

من طرق علاج اللثة الملتهبة ما يلي :-

- عصير ليمون:-

يتم خلط القليل من عصير الليمون في كأس من الماء الفاتر، ثم تفريش الأسنان مرتين كل يوم، واستعماله كغسول لها بعد تفريشها، وذلك لتهدئة الالتهاب وللتخفيف من النزيف، كما من الممكن خلط كمية قليلة من الملح مع ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون الطازج للحصول على عجينة، ثم تطبيقها على اللثة، وتركها ثلاث دقائق على الأقل.

- الكركم:-

يتم مزج نصف ملعقة كبيرة من الكركم المطحون، مع ربع ملعقة كبيرة من كل من زيت الخردل والملح للحصول على عجينة طرية، ثم تدليك اللثة والأسنان بها مرتين كل يوم، أو بخلط القليل من الكركم المطحون مع كمية كافية من الماء للحصول على عجينة طرية، ثم تطبيقها على فرشاة الأسنان، وتفريشها به، وينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين كل يوم ولمدة ثلاثة أسابيع للتخلص من الالتهاب بشكلٍ كامل.

- الجوافة :-

يتم طحن كمية كافية من أوراق الجوافة، ثم تدليك الأسنان بها، كما من الممكن أكل الجوافة مرتين كلّ يوم ولمدّة لا تقلّ عن ثلاثة أسابيع، نظراً لاحتواء الجوافة على مضادات الأكسدة، ومضادات الميكروبات المسؤولة عن تخفيف الالتهاب.

-الزيوت الطبيعية:-

يتم وضع ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند أو زيت السمسم في الفم وعلى الأسنان، وتركه لمدة ثلث ساعة، ثم شطفه بالماء الفاتر، وينصح بتكرار هذه الوصفة صباح كل يوم وقبل تفريش الأسنان.

- الملح:-

يتم تذويب ملعقة كبيرة من الملح في كأس من الماء الدافئ، ثم شطف الفم بالمحلول مرتين كل يوم، مرة صباحاً وأخرى مساءً، وذلك للتخفيف من التهاب اللثة وتورمها، علماً أن الملح يحتوي على موادّ مضادة للبكتيريا ومطهّرة.

- القرنفل:-

يتم مضغ ثلاثة فصوص من القرنفل كل يوم، أو تدليك الأسنان واللثة بزيت القرنفل، وتركه لخمس دقائق، ثمّ شطفه بالماء الفاتر، وينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين كل يوم.