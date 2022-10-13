اللواء أشرف سالم: خريج الأكاديمية العسكرية قادر على التعامل مع تطورات الاستراتيجيات الأمنية

أكد اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أن هناك اهتمام من قبل القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، بالنهوض بعقول وأذهان أبنائها وتمكينهم من الإطلاع على أحدث العلوم فى شتى المجالات العسكرية وغيرها من المجالات، وذلك تجلى بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية طبقاً للقانون رقم 149 لسنة 2022 وتتمركز بالقيادة الإستراتيجية- محافظة القاهرة والتى تضم "الكلية الحربية - الكلية البحرية - الكلية الجوية - كلية الدفاع الجوى".

وأضاف اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية خلال تصريحات له لـ "صدى البلد" على هامش تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية الحربية، أنه في ظل التطورات المتلاحقة فى ميادين الإستراتيجيات العسكرية وآليات الصراع الدولى فى مختلف الميادين السياسية والإقتصادية فرضت الإرتقاء بالمحتوى العلمى لطلبة الكليات العسكرية، لإستيعاب تلك التطورات وتنمية القدرات على مواجهتها والتعامل معها فى محيط متسارع من الأحداث والتحديات، لذلك كان لابد من إنشاء الأكاديمية.

الأكاديمية العسكرية المصرية

أوضح اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية أنه تم تسهيل كافة الإجراءات وتوفير أوجه الدعم بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة لإدخال الدراسات المدنية داخل الأكاديمية والكليات العسكرية كما تم تحديد مدة الدراسة بكليات الأكاديمية "أربع سنوات" دراسية للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفى حالة قبول طلبة من خريجى الجامعات والمعاهد العليا بـإحدى كليات الأكاديمية لتعيينهم ضباط عاملين فى غير تخصصاتهم تكون مدة الدراسة "2 سنة دراسية".

وكشف اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية أن التأهيل المدنى لطلبة كليات الأكاديمية كالآتى:

الكلية الحربية: دراسة مواد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية وحصول الخريج على بكالوريوس فى إحدى الشعب (العلوم السياسية / الإقتصاد) بالإضافة الى بكالوريوس العلوم العسكرية.

الكلية البحرية: دراسة مواد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية وحصول الخريج على بكالوريوس شعبة العلوم السياسية بالإضافة الى بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية.

الكلية الجوية: تخصص إدارة الطيران والمطارات: دراسة مواد كلية التجارة وحصول الخريج على بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال بالإضافة إلى بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران.

تخصص نظم معلومات الطيران: دراسة مواد كلية الحاسبات والمعلومات وحصول الخريج على بكالوريوس الحاسبات والمعلومات بالإضافة إلى بكالوريوس وشارة العلوم العسكرية الجوية.

كلية الدفاع الجوى: دراسة مواد كلية الهندسة وحصول الخريج على بكالوريوس الهندسة تخصص (الإتصالات والإلكترونيات / الحاسب والنظم / الميكاترونيكس والروبوتات) بالإضافة الى بكالوريوس العلوم العسكرية وعلوم الدفاع الجوى.

تطبيق لائحة الأكاديمية

نوه اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية أن قانون الأكاديمية يُطبق على الطلبة الجدد الملتحقين بالعام الدراسى 2022 / 2023 أما الطلبة القدامى يطبق بشأنهم القانون السابق فيما يتعلق بنظام الدراسة والإمتحانات والدرجة العلمية.

وأشار أنه فى حالة فصل الطالب لعدم "اللياقة الصحية / الصلاحية للحياة العسكرية" يكون له حق إستكمال دراسته فى إحدى الكليات المناظرة للدراسة المدنية والخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المصرية.

اختيار الطالب المقاتل

قال اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية أن مرحلة الإنتقاء والفرز للطلبة المتقدمين للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية تُعد أحد أهم المراحل لإنتقاء الطالب المقاتل قبل إنضمامه ونيل شرف الإنضمام للعسكرية المصرية، وذلك لإختيار أفضل العناصر طبقًا لمحددات علمية وبدنية وصحية ونفسية ويتم مراعاة النزاهة والمساواة في اختيار الطلبة الجدد للإنضمام لكافة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة.

وأضاف اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الغرض الرئيسي من فترة الإعداد العسكري للطلاب الجدد وما تتضمنه لتحويل طالب مدني إلى عسكري، هى بناء الشخصية العسكرية للطالب المقاتل وانصهار الطلبة من مختلف الكليات في إطار واحد "والعمل بروح الفريق والجماعة" لتأهيلهم بعد التخرج على العمل الجماعى مع المرؤوسين.

وشدد اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أنه يتم إختيار أنسب العناصر من الطلاب طبقًا لمعايير محددة من مكتب التنسيق للقبول بالكليات والمعاهد العسكرية مع ضرورة أن يستوفي الطالب الشروط المطلوبة منه بكفاءة عالية.

وأكد على أن المعيار الأساسي في الإختيار هو كفاءة الطالب ونجاحه في الإختبارات المختلفة والإختبارات التفصيلية لكليات "الطب – الفنية العسكرية" والوزن النسبي للدرجات التي تؤهله للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، ولا أساس لأي محسوبية أو وساطة في الإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، وإنما يتم الإختبار بواسطة لجنة مشكلة من مديري الكليات والمعاهد العسكرية، وأداء الاختبارات السابق الإشارة إليها بحيث يتم قبول أفضل الطلبة المتقدمين للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

إعداد الطالب عسكريًا

أوضح اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الكلية تعمل على بناء شخصية الطالب المقاتل وتحويله تدريجيا من طالب مدنى إلى فرد مقاتل ذى مهارات وسمات نفسية وبدنية تتحمل الحياة العسكرية، وثقل الطالب فكريا بزيادة روح الولاء والانتماء لمصر والقوات المسلحة من خلال لقاءات وندوات مع كبار رجال الدولة من مختلف المجالات، والتركيز على الموضوعات التعليمية والأمنية والادارية في إطار من الانضباط العسكرى العالى.وعن طبيعة الدراسة.

وأشار إلى أن الطالب يدرس مجموعات رئيسية من المواد منها «علوم عسكرية أساسية – علوم عسكرية عامة – علوم إنسانية – أساسيات علمية» علاوة على المواد الدراسية التخصصية التى يدرسها الطالب فى السنة النهائية، بالإضافة إلى الارتقاء باللياقة البدنية للطالب من خلال الملاعب والمنشآت الرياضية المتطورة بالكلية الحربية.

كما يتم الاهتمام بالأنشطة الترفيهية والثقافية للطالب، وإعادة بناء شخصية الطالب المقاتل، ليكون على أعلى درجات الصبر والجلد وقوة التحمل مع تنمية الوعي الديني والأمني وبث روح الولاء والانتماء تجاه الوطن في ظل التحديات والتهديدات وتداعيات الأوضاع الحالية.

وأكد اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، على أنه يتم الاهتمام أيضًا برفع كفاءة الطالب المقاتل فى مجال "اللياقة البدنية – رياضات الدفاع عن النفس – الرماية – التدريب التخصصي"، وارتفاع الحالة الصحية من خلال برنامج متكامل روعى فيه تناول الوجبات الغذائية المتنوعة والمتكاملة علاوة على تناول أقراص الكالسيوم مما يقلل من "الكسر / الشرخ" الإجهادى للطلبة المستجدين.

اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة

أكد اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، على أن هناك اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالكلية الحربية لأنها هى المنبع الذى يتخرج منه سنويًا ضباط جدد يقودوا وحداتهم الفرعية الصغرى نحو مستقبل مشرق للقوات المسلحة، ويتنوع دعم القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية الحربية فى كافة المجالات.

بعثات خارجية واهتمام بالمقاتل

كشف اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الكلية توفر بعثات للطلبة المتميزين والمتفوقين "لغويا – رياضيًا"، فى بعثات للدول المتقدمة، كذلك إقامة المشروعات السكنية للقوات المسلحة والسماح للطلبة بالإشتراك فيها، وتوفير الرعاية الطبية للطالب وأسرته حال تعرض أحدهم لظروف صحية خارجة عن قدرة الطالب والأسرة، وتوفير إشتراك الطلبة فى فنادق ودور القوات المسلحة لتقديم الرعاية الترفيهية للطالب أثناء الأجازات.

كلمة للطلبة الخارجيين

وجه اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمة للطلبة الخارجيين ولأسرهم قائلا: "أبارك لأهالي الطلبة تخريج أبنائهم ليكونوا أقوياء فى الحق أمناء فى تحمل المسئولية فى أعرق الجيوش منذ فجر التاريخ".

وأضاف: "أدعو كل طالب يرغب فى الالتحاق بالكليات العسكرية بالعمل الجاد والإعداد البدنى الجيد والحفاظ على اللياقة البدنية والتغذية السليمة والابتعاد عن التدخين والعادات السيئة التى من شأنها تدمير الصحة والعقل لتكونوا قادرين على المنافسة وإجتياز الإختبارات ونيل شرف الإلتحاق بالقوات المسلحة لتكملوا مسيرة الدفاع عن الوطن".