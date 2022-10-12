بايدن: سأهزم ترامب مجددا في الانتخابات

ألمح الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى نيته الترشح إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.

وقال بايدن خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية "أعتقد أن بإمكاني هزيمة دونالد ترمب مجددا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة تواجه ركودا اقتصاديا، وإذا حدث ذلك فسيكون "ركودا اقتصاديا طفيفا جدا".

على جانب آخر، قال بايدن إنه لا يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيستخدم أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا.

وأضاف "لا أعلم ما يدور في رأس بوتين.. لكني أعتقد أنه بإمكانه الانسحاب من أوكرانيا".

وردا على سؤال حول إمكانية اجتماعه بنظيره الروسي، أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا ينوي لقاء بوتين خلال قمة العشرين، موضحا أن الأمر "مرهون بالظروف".

ولفت إلى أن بوتين “تصرف بوحشية وارتكب جرائم حرب”، ولا يمكنه التحدث باستمرار عن استخدام الأسلحة النووية.

وتابع بايدن "أعتقد أن بوتين لاعب عقلاني.. لكنه أخطأ في الحسابات بشكل كبير بهجومه على أوكرانيا".