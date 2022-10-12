عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضهري وسند.. مي سليم تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها دانا حمدان

دانا حمدان
دانا حمدان

احتفلت الفنانة مي سليم بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة دانا حمدان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت مي سليم صورة لشقيقتها دانا حمدان، وعلقت عليها كاتبة: “كل سنة وانتي طيبة يا احلي واجدع و اطيب قلب في الدنيا ضهري و سند يا حبيبتي اختي و نور عيني بحبك اوي عقبال مليون سنة يارب سنة خير و سعادة و كل حاجة نفسك فيها”.

مي سليم تشارك متابعيها بصورة لها.. شاهد

بـ ميكب ناعم.. أحدث ظهور لـ مي سليم عبر إنستجرام

يذكر أن آخر أعمال النجمة مي سليم مسلسل "دنيا تانية" من بطولة ليلى علوي، وفراس سعيد، ونورهان، وأحمد عزمي، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.

وأعربت الفنانة مي سليم عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.

الفنانة مي سليم مي سليم دانا حمدان الفنانة دانا حمدان عيد ميلاد دانا حمدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بقوة في التعاملات المسائية.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أرخص عمرة للمصريين بـ 4400 جنيه| سجل واحصل على التأشيرة في 24 ساعة

مفاجأة سارة للمصريين| رحلة العمرة شاملة الإقامة بـ 4400 جنيه فقط.. تفاصيل

هاتشباك للمبتدئين.. جيلي اكس باندينو أوتوماتيك بـ 95 ألف جنيه.. صور

حبس شقيقة لاعبي كرة قدم 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة بجنوب سيناء

متمرد.. المحكمة التأديبية في بوليفيا تصدم الأهلي من جديد بشأن البرازيلي سافيو

كارثة.. بواقي طعام مستعمل للبيع على الرصيف.. ومطالبات بتدخل المسئولين

مفاجأة.. الصين تكشف عن خطة أمريكية لتدمير 7 دول

موضوعات متعلقة

بجمبسوت أسود.. كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

الكينج.. كهربا يهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

من أهم الأفلام اللي كتبتها.. أحمد فهمي يستعيد ذكرياته مع فيلم بوشكاش

تامر حبيب لـ عمرو دياب في عيد ميلاده: كل سنة وأنت الحظ

حسن الرداد يحتفل بوصوله 7 مليون متابع عبر انستجرام.. شاهد

بصور من الطفولة.. ابن عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد والده بطريقته الخاصة

قدام مرايتها.. إيمي سمير غانم بدون مكياج في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

التأشيرة مجانا.. مفاجأة سارة من السعودية لمشجعي مونديال قطر

حمو بيكا: كل الناس اللي عندي طاروا.. بسرعة حد يكلم مارك |فيديو

أسبوع قاسٍ على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

خلال الميركاتو الصيفي.. شوبير يكشف سر تعاقد الأهلي مع 3 صفقات فقط

ذِكر يفتح الأبواب المغلقة وييسر لك جميع أمورك.. ردده كل صباح

4 أبراج يعانون من الوسواس القهري في الحب .. خطيبك منهم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات في فمك تخبرك أن كليتك في خطر.. تعرف عليها

علامة شائعة على الوجه مؤشر لإصابتك بتليف الكبد .. تعرف عليها

تصيبك بالموت البطيء.. 3 أعداء لصحة القلب والشرايين على مائدتك

ثلاث فواكه غير متوقعة تخلصك من الجلطات في الدم.. تعرف عليها

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ