ضهري وسند.. مي سليم تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها دانا حمدان

احتفلت الفنانة مي سليم بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة دانا حمدان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت مي سليم صورة لشقيقتها دانا حمدان، وعلقت عليها كاتبة: “كل سنة وانتي طيبة يا احلي واجدع و اطيب قلب في الدنيا ضهري و سند يا حبيبتي اختي و نور عيني بحبك اوي عقبال مليون سنة يارب سنة خير و سعادة و كل حاجة نفسك فيها”.

يذكر أن آخر أعمال النجمة مي سليم مسلسل "دنيا تانية" من بطولة ليلى علوي، وفراس سعيد، ونورهان، وأحمد عزمي، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.

وأعربت الفنانة مي سليم عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.