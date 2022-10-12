عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مخرجات المؤتمر الاقتصادي ستكون على مائدة الحوار الوطني

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب

أكد الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة، أن استعدادات الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفي مدبولى ، للمؤتمر الاقتصادي الذي من المقرر انعقاده في الفترة من 23 لـ 25 أكتوبر الجاري، تعكس حرص الدولة على مواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر باعتبارها جزء من العالم.

 

وتوقع أن يشهد المؤتمر تقديم حوافز لدعم القطاع الصناعي وتسهيل التصدير للخارج ، لزيادة حجم الصادرات المصرية التى بدورها ستنعكس  على الاقتصاد المصري.

وقال "محسب" فى بيان صحفى له ، إن الدولة المصرية حريصة على الاستماع لجميع الآراء والدليل على ذلك اطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر وتطبيق علي الهاتف المحمول، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر ودراستها ، ووضعها على طاولة المناقشات، بالإضافة إلى التعرف على مشاكل جميع الأطراف المعنية بالقطاعات الاقتصادية من أجل إيجاد حلول سريعة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأكد "محسب"، أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة الـ 60% من اجمالي الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث القادمة، وهو ما يتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص لعرض أرائه حول كيفية تحقيق هذا الهدف ، ووضع آليات التنفيذ بالتشارك مع الحكومة ، وباقي الأطراف المعنية، ومحاولة تذليل العقبات الموجودة على أرض الواقع .

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية دعوة رؤساء الجامعات والأحزاب ورجال الأعمال والخبراء ، بالإضافة إلى مشاركة مقرري اللجان الاقتصادية بالحوار الوطني بصورة أساسية في المؤتمر الاقتصادي ، حتى يتمكن الحوار الوطني من الاستفادة من مخرجات المؤتمر، لوضع خطط تنفيذية تفصيلية، من شأنها مساعدة الدولة على تحقيق مستهدفاتها فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس حالة التكامل التى تعمل بها مؤسسات الدولة المصرية فالجميع يعمل من أجل مصر فقط.

ودعا "محسب" جميع الأطراف المعنية بالحوار الوطني أو المؤتمر الاقتصادي بالعمل من أجل تخطي هذه الفترة الاستثنائية من عمر الوطن ، وتخفيف انعكاساتها السلبية على الاقتصاد المصري، من خلال زيادة حجم الاستثمار بالقدر الذي نطمح إليه جميعا.

الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولى الأزمات الإقتصادية العالمية الإقتصاد المصرى الصادرات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت بتهددني بـ ريهام سعيد.. اعترافات صادمة لزوج عروس الإسماعيلية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

أسبوع قاسٍ على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

الدولار يقفز من جديد .. اعرف سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. صورا حذفتها طليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

كيفية إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار .. الإفتاء توضح

بسبب أزمة مالية.. شوبير يكشف اسم صفقة نارية لم تكتمل إلى الأهلي|فيديو

ترشيحاتنا

وزير البيئة البحريني: العالم بحاجة لاستخدام الوقود الأحفوري لمنع تلوث مياه البحار والمحيطات

4 أمور تعالج ترك الصلاة .. الإفتاء تكشف عنها

تراجع الدولار عالمياً وصعود اليورو.. اعرف أسعار العملات اليوم

ابن عمه.. هالاند جديد ماكينة أهداف في الدوري النرويجي.. شاهد

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.. كيف نصل بصادراتنا إلى 100 مليار دولار سنويا

كانت بتهددني بـ ريهام سعيد.. اعترافات صادمة لزوج عروس الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. صورا حذفتها طليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

بدون منشطات.. 8 طرق لزيادة الخصوبة عند النساء ورفع فرص الإنجاب

نشرة المرأة| 3 أعداء لصحة القلب والشرايين على مائدتك.. وأخطر 5 أطعمة في العالم يجب الابتعاد عنها

كارثة .. عادة شائعة للتخلص من الوزن تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ