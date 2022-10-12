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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لائحة جديدة وصرف 5 ملايين و668 ألف جنيه دعما للأطباء وأسرهم

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

أصدرت اللجنة الاجتماعية ولجنة الرواد بنقابة الأطباء كشف حساب لأنشطتها خلال عام نقابي بدأ أكتوبر العام الماضي حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي. 

وأعد فريق العمل المكون من مدير اللجنتين شادي رمضان ودعاء خالد وياسمين زارع وإسلام عبد المنعم وعلي إسماعيل، تقريراً مفصلاً عن أعمال وأنشطة اللجنتين، قدمته الدكتورة إيمان سلامة، مقرر لجنتي الرواد والاجتماعية إلى مجلس نقابة الأطباء.

تضمن التقرير قيام اللجنة الاجتماعية بإعداد واعتماد لائحة جديدة لدعم الأطباء وأسرهم تراعي الاستحقاق الفعلي وتتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وقدمت على أثرها مبلغ إجمالي ٥ من ملايين و ٦٦٨ ألف جنيه دعماً لـ ٥٠٠ طبيب وأسرهم، تنوعت بين دعم علاجي ودراسي وفي الأزمات ودعم أسر شهداء كورونا.

كما تم تشطيب استراحة الأطباء والطبيبات بشارع القصر، وجار تجهيزها لتشغيلها خلال الأسابيع القادمة.

كما تضمن تقرير الأنشطة إنشاء قاعدة بيانات لـ ٦ آلاف و ١٦٠ طبيبا وطبيبة بالمعاش والتواصل معهم لتيسير خدمات النقابة ومعاش اتحاد المهن الطبية.

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 كما شملت الأنشطة رحلات مختلفة، منها رحلات اليوم الواحد التي استفاد منها ١٦٠ طبيبا وطبيبة، والرحلات الداخلية الطويلة واستفاد منها ٨٠ طبيبا وطبيبة، إلى جانب الرحلات خارج مصر إلى ألبانيا وتركيا ولبنان، ومونتنيجرو، ومصايف بورسعيد التي استفاد منها ٩٢ طبيبا، ومصايف مطروح التي استفاد منها ٥٩ طبيبا، كما تم تنظيم رحلة الحج التي استفاد منها ١٣ من الأطباء وذويهم.

وتم تنظيم ٨ ندوات ثقافية في الصالون الثقافي لدار الحكمة، استضافت كبار الكتاب والأدباء، إضافة إلى تنظيم احتفالية يوم الطبيب التي كرمت ١٥٢ طبيبا وطبيبة على مستوى الجمهورية، و٢٧ أما مثالية من الطبيبات.

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وعرض تقرير الأنشطة المقدم من الدكتورة إيمان سلامة على مجلس النقابة صرف قرض حسن للدراسات العليا لـ ٢٢ طبيبا وطبيبة، وقرض حسن للزواج للشباب لـ ٨٣ طبيبا وطبيبة، كما تم عمل وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة لـ ١٣٩ طبيبا وطبيبة، إضافة إلى متابعة لجنتي الرواد والاجتماعية أنشطة وخدمات الدعم المقدمة من اتحاد نقابات المهن الطبية إلى الأطباء.

نقابة الأطباء دعم الأطباء المهن الطبية قرض حسن للزواج نقابات المهن الطبية

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