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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

10 آلاف فرصة عمل.. تمويل 60 مشروعا بـ8.6 مليون جنيه في الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية "مشروعك" خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 60 مشروعا مختلف الأنشطة بتكلفة 8,6 مليون جنيه، وفرت 125 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ فى بيان له اليوم الثلاثاء على حرص المحافظة دعم كافة الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

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واشار الي أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة مشروعك بالمحافظة حتى الآن 4952 مشروعا، بقيمة ,408,6 مليون جنيه بإجمالي عدد 10322 فرصة عمل.

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