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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل «تعليم الوادي الجديد» يشارك في احتفالات نصر أكتوبر بمركز باريس

وكيل التعليم
وكيل التعليم

شارك الدكتور جمال حسن وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، في فعاليات احتفالية كبرى بمناسبة احتفالات أكتوبر، نظمها مركز النيل للإعلام بالمحافظة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالتعاون مع قطاعى السياحة ومتحف الآثار .

جاء ذلك بمرافقة مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ومدير إدارة باريس التعليمية ووكيل الإدارة ومشاركة إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية والإدارة التعليمية. 

تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات المتميزة للطلاب الموهوبين بإدارة باريس التعليمية حول تلك المناسبة العظيمة التى ستظل ذكرى غالية فى قلوب المصريين. منها فقرات شعرية، اسكتش، كورال، غناء، نالت استحسان الجميع.

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وفى كلمته للحضور أعرب الدكتور جمال، عن بالغ سعادته للمشاركة بتلك الاحتفالية مهنئا الجميع بالذكرى العظيمة والغالية على قلوبنا جميعا ومرور 49 عاما لانتصارات أكتوبر المجيد والتى حققها جيش مصر الباسل فى ملحمة وطنية مضيئة تجسدت بأروع الأمثلة فى الحفاظ على أمن وآمان  الوطن.

فى سياق متصل شارك الدكتور جمال، في توزيع مجموعة من الهدايا التذكارية على الحضور والطلاب المشاركين بالحفل متمنيا لجميع العاملين بإدارة باريس التعليمية للمشاركة الفعالة والمتميزة بالحفل والظهور بالمظهر اللائق والمشرف.

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و أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن قطاع تعليم المحافظة نجح فى حصاد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقات النشاط الصيفى للتربية الفنية، الأشغال الفنية والتعبير المجسم، وذلك ضمن مسابقات مركز تنمية للقدرات والمبدعين فى التربية الفنية لصيف 2022  والذى جرى تنفيذه بالتعاون مع مدير الشئون التنفيذية بالمديرية وتوجيه عام التربية الفنية بمقر مدرسة الزهور الابتدائية المشتركة  التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، وذلك لخدمة أبناء مركز الخارجة المبدعين فى مجال التربية الفنية طوال فترة الإجازة الصيفية.

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