بعد بحث تسليم أصولها لأوكرانيا.. روسيا تشبه مجموعة السبع بـ قطاع الطرق

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن بحث قمة مجموعة السبع إمكانية تسليم الأصول الروسية إلى أوكرانيا، هو تصرف قطاع الطرق ومحاولة مكشوفة لجعل السرقة مشروعة.

وقال بيسكوف: "عمليا يجري الحديث عن محاولات مكشوفة لمناقشة إمكانية إضفاء الشرعية على سرقة تم ارتكابها في وقت سابق. وربما يكون من الغباء القول إن هذا يتعارض مع جميع قواعد القانون الدولي التي يمكن تصورها والتي لا يمكن تصورها”.

وأضاف: “هذه مجرد أعمال لصوصية دولية بحتة. ومن المحزن جدا أن تكون مثل هذه المواضيع على جدول أعمال هذه المنتديات".

وكانت دول مجموعة السبع تعتبر أن الوقت مناسبا لدراسة الطرق لتوجيه الأصول الروسية لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن روسيا لا ترفض أبدًا التفاوض، لكن إذا لم يرغب شركاؤها في إجراء اتصال، فلن تفرض موسكو نفسها.

وقال أوشاكوف: “بالنسبة لتصريحات بايدن بأنه لا يرى أي فائدة من الاجتماع. أستطيع أن أقول إن روسيا لا ترفض أبدًا المفاوضات وأي اتصالات دولية مفيدة. ولا نصد أبدًا يداً ممدودة إذا شعرنا وفهمنا أن شريكًا لسبب أو لآخر لا يريد ذلك، نحن لا نفرض انفسنا".

وفي وقت سابق، قال بايدن إنه لا يرى جدوى من إجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الوقت الحالي .