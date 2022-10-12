عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب فضيحة دولية .. كازاخستان تطرد سفير أوكرانيا

كازاخستان تطرد سفير
كازاخستان تطرد سفير أوكرانيا بسبب "فضيحة دولية"

قال سفير روسيا لدى كازاخستان، أليكسي بورودافكين، إن سفير أوكرانيا، بيوتر فروبلوفسكي، شخصية غير مرغوب فيها بكازاخستان، وتقرر طرده. 

وقال بورودافكين: "وفقا للسكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الكازاخية، فإن فروبلوفسكي شخصية غير مرغوب فيها في البلاد، ولا توجد اجتماعات مقررة معه في وزارة الخارجية وغيرها من الإدارات الكازاخية، وأصبح شخصا لا يقبل أحد مصافحته".

وأشار إلى أن أوكرانيا عينت قائما بالأعمال في كازاخستان، وتبحث ترشيح سفير جديد.

بسبب خطة السلام مع روسيا.. تمزيق صور إيلون ماسك في أوكرانيا |فيديو

كارثة كبرى لـ البنتاجون.. أمريكا عاجزة أمام صواريخ روسيا

كما سأل الصحفيون عن توقيت رحيل فروبلوفسكي من كازاخستان، فأجاب بأن هذا سيحدث في المستقبل القريب.

وأثار السفير الأوكراني في كازاخستان فضيحة دولية في أواخر أغسطس، عندما أخبر المدون الكازاخستاني دياس كوزيروف، أن كييف "تسعى لقتل أكبر عدد ممكن من الروس".

روسيا أوكرانيا كازاخستان فروبلوفسكي بورودافكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمودي ضربني بالعصا وخدرني واعتدى عليا جنسيا.. نص اعترافات طالبة الإعدادي بحلوان

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

إعلامي يؤكد: الأهلي لن يدفع غرامة كهربا لـ الزمالك

الإعفاء من رسوم استيراد السيارات .. الوزراء يمنح تيسيرات للمصريين فى الخارج

تضارب الأقوال.. مفاجأة في واقعة عروس الإسماعيلية تقلب موازين القضية

موضوعات متعلقة

سقوط قتلى وجرحى .. أمريكي يفتح النار على قوات الشرطة لحظة اعتقاله

بسبب خطة السلام مع روسيا.. تمزيق صور إيلون ماسك في أوكرانيا |فيديو

الوضع بالشرق الأوسط | بوتين يجتمع مع أمير قطر في كازاخستان

أسوأ من انهيار 2008 .. تحذير صادم من بنك إنجلترا لـ البريطانيين

كارثة كبرى لـ البنتاجون.. أمريكا عاجزة أمام صواريخ روسيا

ستغير مسار الحرب.. الناتو يهدد روسيا حال استخدام الأسلحة النووية بأوكرانيا

بسبب تصرفات بايدن .. العالم على حافة الإبادة النووية

فضائح كبيرة .. بايدن يعلق على جرائم نجله ومشاكله القانونية

ترشيحاتنا

أوكرانيا تعلن إسقاط 4 طائرات روسية في 18 دقيقة

اللقاح واجب ديني.. الأزهر يحذِّر من فتاوى تحريم تطعيم شلل الأطفال بباكستان

للمصريين بالخارج .. كيف تستورد سيارة معفاة من الضرائب بعد قرار الحكومة

سد العجز في المدارس الأبرز.. ننشر جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل

التشكيل الرسمي لـ مباراة أياكس ونابولي في دوري أبطال أوروبا

بسبب فضيحة دولية .. كازاخستان تطرد سفير أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل مكرونة مع بانيه صيامي

طريقة عمل عجينة البيتزا زى المحلات

وزنك مبينزلش وثابت.. طبيب يقدم 5 نصائح تحول جسمك لألة لحرق الدهون

بعد تصدرها التريند .. شاهد أبرز إطلالات شيرين عبد الوهاب المثيرة للجدل

فيديو

كانت بتهددني .. ماذا قال زوج عروس الإسماعيلية أمام النيابة

تراجع كبير في الذهب اليوم وهذا سعر صرف الدولار بالبنوك

نزلوا عليه بالشومة.. التفاصيل الكاملة لاقتحام ثلاثة طلاب مدرسة وضرب معلم بالإسماعيلية

تفاصيل رحلة عمرة تبدأ من 4400 جنيه للمصريين .. طرق التقديم والشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ