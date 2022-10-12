بسبب فضيحة دولية .. كازاخستان تطرد سفير أوكرانيا

قال سفير روسيا لدى كازاخستان، أليكسي بورودافكين، إن سفير أوكرانيا، بيوتر فروبلوفسكي، شخصية غير مرغوب فيها بكازاخستان، وتقرر طرده.

وقال بورودافكين: "وفقا للسكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الكازاخية، فإن فروبلوفسكي شخصية غير مرغوب فيها في البلاد، ولا توجد اجتماعات مقررة معه في وزارة الخارجية وغيرها من الإدارات الكازاخية، وأصبح شخصا لا يقبل أحد مصافحته".

وأشار إلى أن أوكرانيا عينت قائما بالأعمال في كازاخستان، وتبحث ترشيح سفير جديد.

كما سأل الصحفيون عن توقيت رحيل فروبلوفسكي من كازاخستان، فأجاب بأن هذا سيحدث في المستقبل القريب.

وأثار السفير الأوكراني في كازاخستان فضيحة دولية في أواخر أغسطس، عندما أخبر المدون الكازاخستاني دياس كوزيروف، أن كييف "تسعى لقتل أكبر عدد ممكن من الروس".