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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا عبد العزيز تستعيد ذكريات والدتها برسالة مؤثرة.. شاهد

صدى البلد

وجهت الفنانة دنيا عبد العزيز رسالة لوالدتها الراحلة مستعيدة ذكرياتها معا، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكتبت دنيا عبد العزيز: “وهي ايه الدنيا غير حضن من امي، ثلاثون شهرا”.

 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا عبد العزيز، كان مسلسل "ملف سرى"، الذي عرض في شهر رمضان الماضى، بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

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