إطلاق مسلسل اتزان قريبا على WATCH IT

أعلن منتج مسلسل اتزان عن طرحه قريبًأ حصريًا على منصة Watch It، ويعتبر المسلسل ثالث إنتاجات المنصة الأصلية.

وصرّح المنتج كريم آدم عن تجربة إنتاج المسلسل وقال:" السيناريو يخوض في جوانب نفسية عميقة، وأرى أن العمل يقدم تجربة جديدة ومميزة للمشاهد وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

ويشارك في بطولة المسلسل النجوم ركين سعد، صدقي صخر، نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، ثراء جبيل، حسن مالك، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم، والمسلسل من تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام، وتدور أحداث المسلسل حول عائلة سالم والتي يختل اتزانها بعد فتح وصيته، فيحاول كل أفراد الأسرة السيطرة على النصيب الأكبر من الإرث.

انتهت الفنانة الأردنية ركين سعد، من تصوير مشاهدها في مسلسل اتزان الذي تقوم ببطولته، وهو ثاني مشاركاتها مع منصة Watch It بعد النجاح الذي حققاه في مسلسل ريفو والذي تصدر تريند المنصة طوال فترة عرضه، ومن المقرر أن ينطلق مسلسل اتزان على منصة Watch It خلال 2022.

وتقوم ركين خلال أحداث المسلسل بشخصية رحمة، والتي تحاول استرجاع اتزانها النفسي، بعد الصراعات العائلية التي مرت بها وأضرت بعلاقتها مع زوجها وابنها، لتبحث في دفاتر الماضي عن الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يساعدها.