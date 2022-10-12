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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق ضخم وتسرب وقود بالعاصمة السعودية الرياض

جانب من إطفاء الحريق
جانب من إطفاء الحريق

 أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية  اليوم الأربعاء عن اندلاع حريق في ناقلة وقود بحي الحائر بالعاصمة السعودية الرياض.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي أنه تمت محاصرته والتعامل مع تسرب الوقود.

وأوضحت صورة نشرها حساب الدفاع المدني جهود رجاله في مكافحة الحريق، الذي لم يشهد أي إصابات.

وكانت  المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية في وقت سابق اعلنت من السيطرة حادث حريق اندلع في ناقلة وقود على طريق الرياض - مكة المكرمة.

وأوضحت المديرية أن قواتها اتخذت الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع أي إصابات.

وأكدت أنه تم التعامل مع تسرب الوقود الذي حدث جراء الحادث.

وتعرضت في وقت سابق  ناقلة حاويات تجارية، ترفع علم جمهورية بنما لحادث حريق أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر على بعد 123 ميلا بحرياً شمال غرب ميناء جازان السعودية.

ومن جانبها نجحت سفينة حرس الحدود السعودية  (رفحاء)، بالتعاون مع إحدى السفن الأجنبية، في إنقاذ طاقم ناقلة حاويات تجارية، ترفع علم جمهورية بنما.

 

وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود السعودي  العقيد مسفر القريني، أنه في إطار تنفيذ مهمات السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين (لعام 1979)، واستمراراً للمهمات الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود في مجال البحث والإنقاذ، فقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) بلاغاً عن تعرض الناقلة للحريق، وقام بتحديد موقعها، ومرر البلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة بمنطقة جازان وإلى عدد من الجهات ذات العلاقة لتقديم المساندة اللازمة، وعلى ضوء ذلك تم تكليف سفينة حرس الحدود (رفحاء) لموقع الناقلة المحترقة وأخلت الطاقم بالتعاون مع سفينة تجارية كانت تبحر بالقرب من الموقع.

وأكد المتحدث أنه جرى إخلاء طاقم السفينة المؤلف من 25 بحاراً من جنسيات متعددة إلى ميناء جازان، وكان في استقبالهم عدد من الطواقم الطبية من حرس الحدود والشؤون الصحية والهلال الأحمر والدفاع المدني والجوازات بالمنطقة، وهم بحالة صحية جيدة، وتم نقلهم إلى مقر إقامتهم، واستكمال الإجراءات النظامية. 

 

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