عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممثل رئيس مؤتمر المناخ بنموذج محاكاة جامعة القاهرة: طرحنا أفكارا لمواجهة التحديات

نموذج محاكاة جامعة
نموذج محاكاة جامعة القاهرة

كشف شريف محسن ممثل رئيس مؤتمر المناخ في نموذج محاكاة طلاب جامعة القاهرة لمؤتمر المناخ، تفاصيل التحضير للنموذج.

 

txt

أفكار وابتكار.. وزيرة البيئة: انبهرت بـ نموذج محاكاة جامعة القاهرة لقمة المناخ

txt

حياة كريمة: نتعاون مع البيئة للحد من الانبعاثات الكربونية ..فيديو

وقال شريف محسن في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"   استعدينا لنموذج المحاكاة منذ شهر يوليو الماضي ".

 

وتابع شريف محسن :" حصلنا على جلسات معلوماتية مع ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص للحصول على معلومات لزيادة الوعي بقمة المناخ ".

 

 واكمل شريف محسن :"  عرفنا مدى تاثير تغير المناخ على كافة دول العالم ومصر".

 

ولفت شريف محسن:" عرفنا التفاصيل الخاصة بالتأقلم والتكيف مع تغير المناخ وإن ملف التغير المناخي قريب منا وليس بعيد “، مضيفا:” نموذج المحاكاة أعطى مساحة للأفكار التي تمكننا من مواجهة التحديات المناخية ".

نموذج نموذج محاكاة تغير المناخ المناخ اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلامي يشهد عليه ربنا .. والد عريس الإسماعيلية يكشف معلومة خفية |فيديو

بث مباشر.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان (0-0) في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا رابط بدون تقطيع

قفزة جديدة في أسعار الأرز.. اِعرف الكيلو وصل كام بالأسواق اليوم

محمد صلاح يسجل هاتريك في 6 دقائق.. فرعون ليفربول يُبدع أمام رينجرز

إعلامي يؤكد: الأهلي لن يدفع غرامة كهربا لـ الزمالك

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

ترشيحاتنا

مؤشر خطر | شعبة السيارات تصدم أصحاب المركبات بخبر طارئ .. فيديو

عقوبات بلاستيك.. لماذا تغرق أوروبا في الركود بينما ينتعش الاقتصاد الروسي؟

بعد الإعفاء من الجمارك.. أشهر 5 سيارات مستوردة فاخرة في السوق المصري| صور

الوزراء: سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء ليس مركزيا.. فيديو

فرنسا تعاني.. ماكرون يعلق على أزمة الوقود الطاحنة

الارتفاع | الحكومة : السماح بهذا الشيء بالتصالح في مخالفات البناء ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاتل رقم واحد في العالم.. طبيب يكشف أعراض وأسباب أخطر مرض معاصر

مليكتي حبيبتي.. منى فاروق برفقة والدتها في فيديو جديد|شاهد

في يومه العالمي.. أعراض وأسباب التهاب المفاصل وعلامات الخطر

بصورة رومانسية.. زوجة رامي جمال تحتفل بعيد زواجهما الثامن

فيديو

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ