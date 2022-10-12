ممثل رئيس مؤتمر المناخ بنموذج محاكاة جامعة القاهرة: طرحنا أفكارا لمواجهة التحديات

كشف شريف محسن ممثل رئيس مؤتمر المناخ في نموذج محاكاة طلاب جامعة القاهرة لمؤتمر المناخ، تفاصيل التحضير للنموذج.

وقال شريف محسن في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" استعدينا لنموذج المحاكاة منذ شهر يوليو الماضي ".

وتابع شريف محسن :" حصلنا على جلسات معلوماتية مع ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص للحصول على معلومات لزيادة الوعي بقمة المناخ ".

واكمل شريف محسن :" عرفنا مدى تاثير تغير المناخ على كافة دول العالم ومصر".

ولفت شريف محسن:" عرفنا التفاصيل الخاصة بالتأقلم والتكيف مع تغير المناخ وإن ملف التغير المناخي قريب منا وليس بعيد “، مضيفا:” نموذج المحاكاة أعطى مساحة للأفكار التي تمكننا من مواجهة التحديات المناخية ".