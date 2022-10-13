دعاء العادلي ترصد التشوهات العقلية وراء "عروس الإسماعيلية" و"أنتش واجري" و"سائق السويس"

ألقت الكاتبة دعاء العادلي في بثها الأسبوعي عبر موقع "صدى البلد " الضوء على عدد من التريندات التي أثارت اهتمام المصريين على السوشيال ميديا، والتي تعد مؤشراً مهما على المشكلات الواضحة لدى الوعي الجمعي والتي تفتح العديد من أبواب النقاش.

واختصت الكاتبة دعاء العادلي تريند "عروس الإسماعيلية" وتريند "سائق طريق السويس" وتريند "أنتش واجري"، حيث ناقشت اختلاف الآراء حول كل منها، وأشارت دكتور دعاء العادلي إلى سؤال في غاية الأهمية، "لماذا تصبح التريندات تريندات ولماذا تختفي بشكل مفاجئ".

وخلصت دكتور دعاء العادلي في حديثها عن التريندات الثلاث أن هناك العديد من التشوهات المعرفية أو العقلية يمكن تحديدها من خلالها ومن خلال تفاعلات الناس على السوشيال ميديا.

تريند "أنتش واجري"

قالت الكاتبة دعاء العادلي إن تريند "أنتش واجري" عند النظر إلى تريند أنتش واجري سنرى شابا غير مشهور يغني أغنية لمطرب البوب الراحل مايكل جاكسون بكلمات غير مفهومة، ويبدو الأمر مضحكا وغريبا، من ثم انتشر الفيديو بشكل هائل حتى سمعنا أخبارا عن تعاقد الشاب مع إحدى أكبر شركات الاتصالات.

وأضافت أن تريند أنتش واجري يظهر أن الكثير من الناس بحاجة إلى معرفة أن المحتوى غير الجيد ينبغي تجاهله، فمعظم الناس يقومون بنشر المحتوى السئ والردئ ليقوموا بانتقاده، ولكنهم يساهمون في نشره دون إدراك منهم.

تريند عروس الإسماعيلية

قالت دكتورة دعاء العادلي إن تريند عروس الإسماعيلية يعيد إلقاء الضوء على أزمة مجتمعية قديمة ولا زالت تطل بوجهها من جديد، ألا وهو العنف الأسري وضرب الأزواج لزوجاتهم، والذي يندرج ضمن قائمة طويلة من العنف الموجه ضد المرأة.

وأضافت أنه بعيداً عن التفاصيل التي تنظر فيها السلطات، فبداية العنف في العلاقة منذ يوم الفرح قبل نحو 9 أشهر، يجعل الأمر غير مفاجئ إذا ظهر العنف بشكل أكثر تطورا من جديد، لافتة إلى أن العنف من بين التشوهات السلوكية الناجمة عن تشوهات فكرية موروثة لدى قطاعات من المجتمع ينبغي النظر إليها والعمل على تصويبها.



تريند سائق طريق السويس

وفي معرض حديثها عن تريند سائق طريق السويس، قالت دكتور دعاء العادلي إن السائق كان لديه قدر هائل من الاستهتار وعدم الوعي الذي يشي بتعاطي المخدرات، لكنها كذلك لاحظت رغبة الناس العارمة في مواجهته بشكل عشوائي من خلال ضربه أو صدم سيارته، دون انتظار تدخل من السلطات.

وأضافت أنه إذا استثنينا الحديث عن سائق طريق السويس، سنجد هذا الميل للتصرف بهذه الطريقة لدى قطاع كبير من الناس.



ما هي التشوهات المعرفية والفكرية؟

عرفت دكتور دعاء العادلي التشوهات الفكرية بأنها هي الطرق التي تُقنعنا بها عقولنا بشيء ليس صحيحًا؛ تُستخدم هذه الأفكار لتعزيز التفكير أو المشاعر السلبية عن طريق إخبار أنفسنا بأشياء تبدو منطقيةً ودقيقةً، ولكن في الحقيقة لا تؤدّي هذه الأفكار إلا إلى شعورنا بالسوء تجاه أنفسنا.

وأضافت دكتور دعاء العادلي مثلًا، قد يقول الشخص لنفسه: “أنا دائمًا أفشل عندما أحاول أن أفعل شيئًا جديدًا، وبالتالي سأفشل في كل شيء أجربه”.

وأوضحت أن هذا مثال على ما يسمى بالتفكير القطبي (أبيض أو أسود). حيث يرى الشخص الأشياء بطريقه حدّية، بمعنى إذا فشل في شيء واحد يجب أن يفشل في كل شيء، ويمكن أن يكون أيضًا مثالًا على التعميم المُفرِط لو أضاف المرء إلى تفكيره: “بالتأكيد؛ سأكون فاشلًا وخاسرًا دائمًا”. فالفشل في مهمة محددة يعني تعميمه على هويته الشخصية.

أشهر أنواع التشوهات الفكرية والمعرفية

في عام 1976، كان عالم النفس آرون بيك أول من قدَّم نظرية التشوهات المعرفية. وفي الثمانينيات، كان ديفيد بيرنز مسؤولًا عن تسميتها بأسماء شائعة وإعطاء أمثلة عليها.

وأوردت دكتور دعاء العادلي 15 نوعاً من التشوهات الفكرية والعقلية في هذا الفيديو: