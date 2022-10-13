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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شككت في رجولته.. سر يكشف واقعة ضرب عروس الإسماعيلية من زوجها|اعرف التفاصيل

عروس الاسماعيلية
عروس الاسماعيلية

 

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فيديوهات والد عريس الاسماعيليه صاحب واقعة ضرب زوجته يوم الفرح بسبب الكوافير وتأخيرها فيه، و بعد ٨ أشهر من الزواج تم رفع قضية عليه بسبب ضربه العنيف لزوجته من جديد.


 

كشف والد عريس الإسماعيلية ، فى فيديو له لقناة صدى البلد، أن زوجة ابنه اتهمت زوجها وشككت في رجولته قائلة له: «احنا زي بعض» ، الأمر الذي أشعل غضب زوجها واعتدى عليها بالضرب بصورة عنيفة.


 

وأكد والد عريس الإسماعيلية، أن كل شخص يحلم براحة ابنه وتوفير السعادة والهدوء عقب الزواج، مؤكدًا أنه وفر كلسبل الراحة وتلبية الاحتياجات اللازمة له تجنبا لحدوث مشاكل في حياته الزوجية.


 

وأردف والد عريس الإسماعيلية إلى أن زوجة ابنه كانت دائما ما تستفزه مما يجعلها عرضة الضرب.


 

وواصل والد عريس الإسماعيلية، أنه تم تشطيب المنزل بالكامل تجهيزًا لفرح ابنه عبدالله «عريس الإسماعيلية»، من أجل إدخال الفرحة على الأسرة بالكامل، مضيفًا إلى أن بداية المشاكل كان في ليلة الزفاف، حيث بدأ الخلافات بينهم نتيجة أسلوب كلامها معه عقب الخروج من الكوافير.


 

وواصل أن أن زوجة ابنه تركت البيت دون إذن أي شخص في البيت، مؤكدًا أنها ظلت في بيت والدها لمدة 43 يوم، كما أنه عند الذهاب إلي منزل والدها من وعقد جلسة صلح لإرجاعها إلى بيت زوجها قالت لزوجها «مش هنخلص من الجوازة دي» دون احترام لوالدها أو زوجها أو والد زوجها.


 

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