منى الشاذلي: جائزة الصحافة العربية اكتسبت زخما كبيرا

علقت الإعلامية منى الشاذلى، على فوزها وفوز برنامجها بجائزة الإعلام العربى.



وقالت منى الشاذلي، في برنامجها معكم، على قناة سى بى سى، إنتي سعيدة بفوز برنامجي بجائزة الإعلام العربى، مضيفة أن هذه الجائزة الأهم و الأكبر في العالم العربى من المحيط إلى الخليج.



وأضافت منى الشاذلي، أن منذ أيام تم الإعلان في دولة الإمارات، في حفل ضخم ومهيب في مدينة دبى عن جوائز الإعلام العربى، متابعة أن جائزة الصحافة العربية اكتسبت زخما كبيرا، وأصبحت حلما للكثير من الصحفيين العرب على مدار العديد من السنوات.

كنت سعيدة للغاية بالجائزة



وأكملت الاعلامية منى الشاذلي، أنه كنت سعيدة للغاية بالجائزة، وأقدم الجائزة لفريق العمل وقناة سى بى سى.