مدير برنامج بيولوجيا الأورام: أحمد زويل كسر الحاجز المعرفي للبشرية.. تفاصيل

كشف الدكتور سامح سعد مدير برنامج بيولوجيا الأورام في مستشفى 35735، تفاصيل جديدة عن جائزة نوبل، مؤكدا أن أصبح يفوز بها من حققوا قفزات تكنولوجية أو من خلال كسر الحاجز المعرفى الذى يواجهه البشر.

وأضاف سامح سعيد، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى، مساء الأربعاء، هذا العام ذهبت الجائزة لاستكشاف حاجز معرفى حول البصمة الوراثية، متابعا أن جائزة نوبل للطب أصبحت إما لشئ تجريبى كان له نتائج حقيقية على الإنسان أو كسر الحاجز المعرفي.

الفيمتو ثانية

وفي السياق نفسه أشار إلى أن الدكتور أحمد زويل حقق جائزة نوبل، لأنه أخذ البشرية لعمق زمنى من خلال الفيمتو ثانية، وبالتالي كسر الحاجز المعرفى.

