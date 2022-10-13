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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مسنة وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب تروسيكل بالبحيرة

مصرع سيدة فى حادث
مصرع سيدة فى حادث بالبحيرة

لقيت مسنة مصرعها فيما أصيب شخصين آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق قرية بطورس بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي أبو المطامير والمصابين إلى ذات المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل مما أدى إلى مصرع سيدة مسنة وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة ونقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.

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تحديد هوية المتوفية 

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين وفاة " لوزة رياض عبدالجواد، 60 سنة، مقيم بطورس بمركز أبو المطامير، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى أبو المطامير العام.

تحديد أسماء المصابين 

فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من" طارق ابراهيم مصطفى"، 28 سنة، مصابا باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، حمادة محمد علي، 38 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الحوض، وجاري عمل الفحوصات الطبية بمستشفى أبو المطامير العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

البحيرة محافظة البحيرة حادث سيدة مسنة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة انقلاب تروسيكل

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