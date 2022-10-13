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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لاروشيل الفرنسية تستقبل الجناح المصرى لارسينوي للفنون التشكيلية

صدى البلد

أعلنت «جمعية الفنون التشكيلية في لاروشيل» «صالون دو لا روشيل»، برئاسة فيليب رات ، عضو نقابة الفنانين الفرنسيين، عن استقبال الجناح المصري”لارسينوي للفنون التشكيلية” لعام 2022 خلال الفترة من 20 أكتوبر الحالي وحتى 4 نوفمبر.

صرحت الدكتورة دينا طريف نائب مدير جمعيه لاروشيل بمصر والشرق الأوسط ورئيس مجلس إدارة جمعية أرسينوى لتنمية المجتمع بأن شراكة مصر في إدارة هذا الحدث الهام من خلال أرسينوى للفنون إضافة لمد جسور التواصل الثقافي والفني بين مصر والعديد من الدول المشاركة بالصالون وإتاحة الفرصه للتعريف بالفنون التشكيلية المصريه عالميا.

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وأضافت أن الجناح المصري يتميز هذا العام بمشاركة 37 فنانا ، بالإضافة لمشاركه 36 طفلا بالمعرض الدولي بلاروشيل ، بمختلف الأساليب والصيغ الفنية.

ولفتت التشكيلية المصرية إلى أنها حاليا تقوم بالإعداد لمشاركة الفنانين المصريين بالجناح المصري بالصالون، المنتظر إقامته حيث سيتم شحن لوحات الفنانين المشاركين إلى فرنسا خلال الأيام القادمة، على أن يتم الترتيب لسفر الفنانين .

دينا طريف حاصلة على دكتوراة الفلسفة في التربية الفنية تخصص طباعة منسوجات، وهي رئيس مجلس إدارة جمعية «آرسينوي لتنمية المجتمع بمصر»، واستشاري العلاج بالفن.

وهذا الحدث الفني يقام منذ 35 عاما بفرنسا، ودخول مصر للعام الثالث علي التوالي كشريك أساسي من ضمن 7 دول كبرى هم شركاء بالصالون الدولي بمشاركة 350 فنان من مختلف دول العالم.

مقر مؤسسة «صالون دو لا روشيل» بمدينة «لا روشيل» الفرنسية، وتنظم سنويًا الصالون الدولي للفنون التشكيلية منذ عام 1986، الذي يجمع بين مجالات الفنون المختلفة وعلى رأسها الرسم والتصوير والنحت، ويجتذب أكثر من 500 تشكيلي من شتى دول العالم لعرض أعمالهم.

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