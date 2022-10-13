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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لمدة عام.. وزارة الثقافة تحتفل بانتصارات أكتوبر

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

قررت د. نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن تمتد فعاليات وزارة الثقافة في احتفالاتها بانتصارات حرب أكتوبر، لمدة عام كامل، من "أكتوبر ٢٠٢٢ إلى أكتوبر ٢٠٢٣"، والذي يواكب اليوبيل الذهبي لهذا الانتصار الفذ.


وأوضحت د. نيفين الكيلاني، أن الغرض من استمرار الاحتفالية لمدة عام دونما انقطاع، لتعزيز الهوية المصرية، والانتماء لهذا الوطن الفريد فى تكوينه وتجلياته، وكذلك لفت أنظار المجتمع كله على وجه العموم، والشباب بصفة خاصة، لهذا الحدث العبقري، الذي ظهرت فيه قدرات الإنسان المصري، وفي الوقت ذاته، سيكون هذا الاحتفال فرصة لإظهار إمكانيات الجمهورية الجديدة، وما حدث فيها من تطورات في السنوات الأخيرة، مما يؤهلها للاحتفال برسوخ هذه المناسبة الوطنية الكبيرة، التي تنتهزها وزارة الثقافة فرصة لكي يتم من خلالها اكتشاف الموهوبين في المجالات كافة.
تتضمن الفعاليات أنشطة متعددة "مؤتمرات، ندوات، موائد مستديرة، محاضرات، معارض وثائقية، وأخرى تشكيلية، حفلات فنية"، وستقام في مختلف أنحاء مصر، وتساهم فيها كل قطاعات وزارة الثقافة.

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة فعاليات وزارة الثقافة انتصار حرب أكتوبر تعزيز الهوية المصرية انشطة متعددة

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