تقارير.. توخيل مهتم بتدريب المنتخب الإنجليزي خلفًا لـ ساوثجيت

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن المدرب الألماني توماس توخيل مدرب فريق تشيلسي السابق، مهتم بتدريب المنتخب الإنجليزي إذا رحل جاريث ساوثجيت من منصبه عقب كأس العالم.

وأقيل توخيل من تدريب تشيلسي الشهر الماضي بعد نتائج سلبية، علما بأنه كان قاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا في عام 2021.

وذكرت صحيفة “ديلي تيليجراف”البريطانية، أن توخيل رفض عرضين من إنجلترا وواحد من إسبانيا لأنه ينتظر " الفرصة المناسبة".

ووصل المنتخب الإنجليزي للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم 2018 كما حصل أيضا على المركز الثاني في يورو 2020 تحت قيادة ساوثجيت، ولكنه هبط للمستوى الثاني في بطولة دوري أمم أوروبا هذا الموسم.

ويستمر عقد ساوثجيت مع المنتخب الإنجليزي حتى نهاية يورو 2024.

وارتبط اسم ماوريسو بوكيتينو المدير الفني السابق لفريقي توتنهام وباريس سان جيرمان بتدريب المنتخب الإنجليزي بجانب جراهام بوتر، رغم أنه تولى تدريب تشيلسي لتوه خلفا لتوخيل.