حصاد الجولة الرابعة بدوري الأبطال| ليلة أسطورية لـ صلاح..وكارثة في انتظار برشلونة

أسدل الستار على الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، بينما بات برشلونة قاب قوسين أو أدنى من وداع البطولة.

أبرز أحداث الجولة الرابعة بدوري الأبطال:

ليلة أسطورية لـ صلاح:

أحرز محمد صلاح هاتريك في فوز ليفربول على جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، بسبعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، على ملعب ايبروكس ستاديوم.

وحل صلاح بديلا في الدقيقة 68، وأحرز 3 أهداف متتالية في 6 دقائق و 12 ثانية، حيث جاءت أهداف صلاح في الدقائق ( 75 و 80 و 81).

محمد صلاح حقق 3 إنجازات أسطورية أمام رينجرز، حيث بات صاحب أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وهداف الأندية الإنجليزية في المسابقة برصيد 38 هدفا، وهداف الأفارقة في التشامبيونزليج بـ 45 هدفا.

كارثة في انتظار برشلونة:

اقترب برشلونة من وداع مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، للموسم الثاني على التوالي بعد التعادل مع إنتر ميلان بنتيجة 3-3.

مباراة برشلونة وإنتر

ويحتاج برشلونة الفوز على بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن في آخر جولتين، مع عدم تحقيق إنتر ميلان أي فوز في مباراتي فيكتوريا بلزم وبايرن ميونخ، للتأهل إلى دور الـ 16، وهي مهمة تبدو مستحيلة.

خروج برشلونة لن يكون كارثة فنية فقط، بل مالية أيضا، حيث ذكرت تقارير صحفية، أن النادي الكتالوني سيخسر 20 مليون يورو، حال وداع مسابقة دوري أبطال أوروبا، من دور المجموعات.

كما تواجه أندية ميلان ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد شبح الوداع المبكر لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد التعثر في الجولة الرابعة.

نتائج مباريات الجولة الرابعة بدوري الأبطال:

كوبنهاجن 0 - 0 مانشستر سيتي

ماكابي 2 - 0 يوفنتوس

دينامو زغرب 1 - 1 ريد بول سالزبورج

ميلان 0 - 2 تشيلسي

دورتموند 1 - 1 إشبيلية

باريس سان جيرمان 1 - 1 بنفيكا

شاختار 1 - 1 ريال مدريد

سيلتك 0 - 2 لايبزيج

نابولي 4 - 2 أياكس

ليفربول 7 - 1 رينجرز

أتلتيكو مدريد 0 - 0 كلوب بروج

باير ليفركوزن 0 - 3 بورتو

برشلونة 3 - 3 إنتر ميلان

فيكتوريا بلزن 2 - 4 بايرن ميونخ

توتنهام 3 - 2 فرانكفورت

سبورتنج لشبونة 0 - 2 مارسيليا

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الرابعة

المجموعة الأولى

1- نابولي : 12 نقطة

2- ليفربول : 9 نقاط

3- أياكس : 3 نقاط

4- رينجرز : 0 نقاط

المجموعة الثانية

1- كلوب بروج : 10 نقاط

2- بورتو : 6 نقاط

3- أتلتيكو مدريد : 4 نقاط

4- باير ليفركوزن : 3 نقاط

المجموعة الثالثة

1- بايرن ميونخ : 12 نقطة

2- إنتر ميلان: 7 نقاط

3- برشلونة : 4 نقاط

4- فيكتوريا بلزن : 0 نقاط

المجموعة الرابعة

1-توتنهام : 7 نقاط

2- مارسيليا : 6 نقاط

3- سبورتنج لشبونة : 6 نقاط

4- فرانكفورت : 4 نقاط

المجموعة الخامسة

1- تشيلسي : 7 نقاط

2- سالزبورج : 6 نقاط

3- ميلان : 4 نقاط

4- دينامو زغرب : 4 نقاط

المجموعة السادسة

1- ريال مدريد : 10 نقاط

2- لايبزيج : 6 نقاط

3- شاختار : 5 نقاط

4- سيلتك : نقطة

المجموعة السابعة

1- مانشستر سيتي : 10 نقاط

2- دورتموند : 7 نقاط

3- إشبيلية : نقطتان

4- كوبنهاجن : نقطتان

المجموعة الثامنة

باريس سان جيرمان : 8 نقاط

2- بنفيكا : 8 نقاط

3- يوفنتوس : 3 نقاط

4- مكابي : 3 نقاط