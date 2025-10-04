الاحتلال الإسرائيلي يختطف 3 سوريين خلال توغله في ريف درعا

اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /السبت/ 3 سوريين من قرية "جملة" خلال عملية توغل نفذتها في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدد من العربات العسكرية توغلت لمسافة محدودة داخل الأراضي السورية، وداهمت منازل المدنيين وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

وأضافت أن القوة الإسرائيلية انسحبت بعد وقت قصير، وسط معلومات أولية تفيد بأن المختطفين من سكان المنطقة، ولم يعرف بعد مصيرهم أو الوجهة التي تم نقلهم إليها، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية أقامت حواجز مؤقتة في محيط القرية خلال التوغل وعرقلت حركة المارة والآليات المدنية في المنطقة الغربية لحوض اليرموك.

وينفذ الاحتلال الإسرائيلي اعتداءات متكررة على الأراضي السورية في انتهاك واضح لاتفاق فض الاشتباك عام 1974، ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وتدين سوريا هذه الاعتداءات وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها.

