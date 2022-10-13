سفير طوكيو بالقاهرة: توجد إرادة قوية للشركات اليابانية للقيام بأعمال في مصر

أكد هيروشي اوكا، سفير اليابان في مصر، أنه بذلنا جهودا كبيرة لتعزيز العلاقات بين مصر واليابان، مشيرا إلى أنه نأمل في العمل بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال هيروشي أوكا، خلال تصريحات على هامش تقرير لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أنه يوجد ارادة قوية للشركات اليابانية للقيام بأعمال في مصر.

وتابع سفير اليابان في مصر، أنه سنعمل على وجود مشروعات للطاقة الشمسية والرياح، مؤكدا أن مصر تقع في مفترق الطرق بين الشرق الأوسط وأوروبا.

تعزيز العلاقات الاستراتيجية

واشار هيروشي أوكا إلى ان العلاقات المصرية اليابانية لها مزايا كبيرة وامكانيات هائلة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية