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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بزيادة 20 الف جنيه .. أعرف أحدث أسعار جاك JS3 في مصر

جاك JS3 موديل 2022
جاك JS3 موديل 2022

شهدت السيارة جاك JS3 موديل 2022 زيادة سعرية جديدة، بعد ان ارتفعت القائمة السعرية لاصدارات الصانع الصيني المقدمة بالسوق المصري، وقدرت هذه الزيادة بنسبة بلغت 20 الف جنيه لهذه النسخة الرياضية والتي تنتمي لفئة الكروس اوفر.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري السعر الجديد للسيارة جاك JS3 موديل 2022 في مصر.

جاك JS3 موديل 2022

دعمت السيارة جاك JS3 موديل 2022 بمظهر خارجي رياضي، مع اقطاب ثنائية على جانبية السقف، ومصابيح أمامية نحيفة المظهر، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، وشبكة أمامية باللون الاسود، مع نسبة طول بلغت 4345 مم، و 1765 مم للعرض.

جاك JS3 موديل 2022

وحصلت السيارة جاك JS3 موديل 2022 على حساسات ركن خلفية مزودة بكاميرا، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع نظام متابعة ضغط الاطارات، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وقفل مركزي، و 4 زجاج كهربائي.

جاك JS3 موديل 2022

ويمكن للسيارة جاك JS3 موديل 2022 استهلاك نسبة من الوقود تقدر بـ 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، قادر على ضخ 115 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة CVT اوتوماتيكي السرعات.

جاك JS3 موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة جاك JS3 موديل بالسوق المصري 

 

جاءت السيارة جاك JS3 موديل 2022 بقيمة سعرية بلغت 429.900 ألف جنيه بدلاً من 409.900 ألف جنيه.

جاك JS3 موديل 2022
جاك JS3 موديل 2022 جاك JS3 موديل 2022 السيارة جاك JS3 موديل 2022 السعر الجديد للسيارة جاك JS3 موديل 2022

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