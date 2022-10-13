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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رانيا محمود ياسين: كرهت فصل الخريف لأنه بيفكرني برحيل والدي.. فيديو

رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين ووالدها

أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين، أن والدها كان انسانا مليئا بالعطف والرقة، معلقة “كان اخلاق تمشي على الأرض”.

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رانيا محمود ياسين عن والدها: طول الوقت بيحتفلوا بأفلامك عن أكتوبر

وقالت رانيا محمود ياسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن  حياتي كلها كانت معاه وله علامات كبيرة معي، معلقة “ بعز مرضه وقبل الوفاة بساعات كان جواه الحنية أنه يدلع بنته وبيحن عليها بنفس اللهفة والحب”.

وتابعت الفنانة رانيا محمود ياسين، أن والدي من اكثر الفنانين الذين قدموا أعمال تاريخية، من “أمير الشعراء وأبو فراس الحمداني ورياح الشرق ومحمد رسول الله”.

اقوله وحشتنى

وأشارت رانيا محمود ياسين إلى أنه “اقوله وحشتنى هو كان بيحب شهر أكتوبر وكنا بنقوله كل ما نفتح قناه تلاقي افلامك، وهو روحه معانا من اول اكتوبر لحد الوفاه يوم 14 اكتوبر”.

واستكملت رانيا محمد ياسين تصريحاتها قائلة “كرهت فصل الخريف لأنه بيفكرني برحيل والدي”
 

رانيا محمود ياسين الفنانة رانيا محمود ياسين محمود ياسين أمير الشعراء خالد ميري

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