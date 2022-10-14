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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل يعود للحياة بعد وفاته بـ90 دقيقة.. ماذا حدث؟

صدى البلد

تعرض رجل بريطاني في العقد السادس من عمره إلى أزمة قلبية أثناء تواجده في المنزل و على الفور أدركت زوجته أن زوجها قد يتوفى في أي لحظة فقامت بالإتصال بالإسعاف على بسرعة شديدة لتتمكن من إنقاذه . 
وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"،فإن سيدة بريطانية قامت بالإتصال بالإسعاف مساء السبت، الماضي لتخبرهم أن زوجها في  غيبوبة  و هي غير قادرة على إنقاذه و ذلك بعدما ظهر على وجهه علامات لم تراها من قبل فكان التخمين الاول في رأسها هي الغيبوبة . 

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وصلت الإسعاف إلى منزل السيدة على الفور، و تم نقل السيد ألستر صاحب الـ61 عاما، إلى المستشفى بسرعة شديدة لتتمكن الرعاية الطبية من إنقاذه، و لكنه وصل في حالة متأخرة للغاية و أعلن أحد أطباء الطوارئ لزوجته أن الحالة شبه ميتة و لكنهم سيحاولون إنعاشه . 
قالت زوجة السد ألستر، أنها شعرت بالذعر و الرعب الشديد، و ذلك لأن زوجها ظل خمس ساعات بين الحياة و الموت، و خرج أحد الأطباء من غرفة العناية المركزة ليخبرها أن زوجها توفى بالفعل و لكنها كانت تشعر أنها ليست النهاية فطلبت من الأاطباء أن يجرون له  صدمات كهربائية  مرة آخرى . 

أشارت السيدة إلى أن الأطباء خرجوا بعد ساعتين من إنعاش قلب زوجها يخبروها أنه كان ميتا و عاد إلى الحياة مرة آخرى، فقد أخبرها الطبيب المعالج أن قلبه توقف لمدة 90 دقيقة في غرفة العمليات و فجأة لاحظ الأطباء أن النبض بدأ من جديد بعد  الصدمات الكهربائية . 

السيد ألستر و زوجته 


جدير بالذكر أن، أليستر روى ما رآه أثناء الـ90 دقيقة الذي توقف فيها قلبه عن النبض، و أخبر زوجته أنه لا يتذكر شيئا سوى أنه كان يشعر بالوحدة و يشعر أن روحه تفارق جسده و لكن شعر في النهاية بهمس الاطباء من حوله يخبرون بعضهم البعض أنه عاد للحياة من جديد .ديد .

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