رجل يعود للحياة بعد وفاته بـ90 دقيقة.. ماذا حدث؟

تعرض رجل بريطاني في العقد السادس من عمره إلى أزمة قلبية أثناء تواجده في المنزل و على الفور أدركت زوجته أن زوجها قد يتوفى في أي لحظة فقامت بالإتصال بالإسعاف على بسرعة شديدة لتتمكن من إنقاذه .

وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"،فإن سيدة بريطانية قامت بالإتصال بالإسعاف مساء السبت، الماضي لتخبرهم أن زوجها في غيبوبة و هي غير قادرة على إنقاذه و ذلك بعدما ظهر على وجهه علامات لم تراها من قبل فكان التخمين الاول في رأسها هي الغيبوبة .



وصلت الإسعاف إلى منزل السيدة على الفور، و تم نقل السيد ألستر صاحب الـ61 عاما، إلى المستشفى بسرعة شديدة لتتمكن الرعاية الطبية من إنقاذه، و لكنه وصل في حالة متأخرة للغاية و أعلن أحد أطباء الطوارئ لزوجته أن الحالة شبه ميتة و لكنهم سيحاولون إنعاشه .

قالت زوجة السد ألستر، أنها شعرت بالذعر و الرعب الشديد، و ذلك لأن زوجها ظل خمس ساعات بين الحياة و الموت، و خرج أحد الأطباء من غرفة العناية المركزة ليخبرها أن زوجها توفى بالفعل و لكنها كانت تشعر أنها ليست النهاية فطلبت من الأاطباء أن يجرون له صدمات كهربائية مرة آخرى .

أشارت السيدة إلى أن الأطباء خرجوا بعد ساعتين من إنعاش قلب زوجها يخبروها أنه كان ميتا و عاد إلى الحياة مرة آخرى، فقد أخبرها الطبيب المعالج أن قلبه توقف لمدة 90 دقيقة في غرفة العمليات و فجأة لاحظ الأطباء أن النبض بدأ من جديد بعد الصدمات الكهربائية .

السيد ألستر و زوجته



جدير بالذكر أن، أليستر روى ما رآه أثناء الـ90 دقيقة الذي توقف فيها قلبه عن النبض، و أخبر زوجته أنه لا يتذكر شيئا سوى أنه كان يشعر بالوحدة و يشعر أن روحه تفارق جسده و لكن شعر في النهاية بهمس الاطباء من حوله يخبرون بعضهم البعض أنه عاد للحياة من جديد .ديد .