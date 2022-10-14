تفاصيل جلسة كولر ومحمد شريف قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عقد جلسة خاصة مع محمد شريف مهاجم الفريق الأول على هامش التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيري في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، كولر وضع بعض الشروط أمام محمد شريف من أجل المشاركة مرة أخرى مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد وحجز مكاناً أساسياً له داخل الفريق على الرغم من تألقه في المواسم الماضية.

وأضاف شبانة،كولر طلب من اللاعب استعادة لياقته البدنية والفنية والاهتمام بالتعليمات داخل الملعب وأيضا نظامه الغذائي للإبتعاد عن الإصابات.

وأكمل شبانة، المدير الفني طالب اللاعب من القتال وعدم اليأس حال غيابه عن أي مباراة ولابد أن يكون هدفه اللعب بقوة وله تأثير إيجابي علي مرمي المنافسين لضمان استعادة مكانه في التشكيل الإساسي.

وأتم، طلب منه أن يكون جاهز في أي وقت يحتاج له وأن فرصته ستكون موجودة خلال الفترة المقبلة.