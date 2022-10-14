عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جلسة كولر ومحمد شريف قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

محمد رشاد
محمد رشاد

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عقد جلسة خاصة مع محمد شريف مهاجم الفريق الأول على هامش التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيري في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

txt

ميدو يتغنى ببصمات كولر المبكرة..ويؤكد: نجم الأهلي مشروع لاعب كبير لم يكتمل

txt

أخبار الأهلي..صداع في رأس كولر بشأن الرباعي.. الفقرة 81 تبرئ النادي في أزمة كهربا.. وصفقة الفريق يرد على إحالته للتحقيق بتعبير ناري

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، كولر وضع بعض الشروط أمام محمد شريف من أجل المشاركة مرة أخرى مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد وحجز مكاناً أساسياً له داخل الفريق على الرغم من تألقه في المواسم الماضية.

وأضاف شبانة،كولر طلب من اللاعب استعادة لياقته البدنية والفنية والاهتمام بالتعليمات داخل الملعب وأيضا نظامه الغذائي للإبتعاد عن الإصابات.

وأكمل شبانة، المدير الفني طالب اللاعب من القتال وعدم اليأس حال غيابه عن أي مباراة ولابد أن يكون هدفه اللعب بقوة وله تأثير إيجابي علي مرمي المنافسين لضمان استعادة مكانه في التشكيل الإساسي.

وأتم، طلب منه أن يكون جاهز في أي وقت يحتاج له وأن فرصته ستكون موجودة خلال الفترة المقبلة.

السويسري مارسيل كولر مارسيل كولر للنادي الأهلي محمد شريف دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار تاريخي.. أحمد حسن: الزمالك يحسم مصير فيريرا

والد صاحب تريند «انتش واجري» يبكي على الهواء: ابني مريض نفسي

شاملة الإقامة 5 ليالٍ في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

فيريرا معجب به.. الزمالك يستهدف التعاقد مع "موهبة الأهلي"

سر عجيب.. أصحاب الهون النحاس يكشفون لصدى البلد سبب وصول سعره لـ450 ألفا

ملك الشاشة العربية.. كهربا يرد على رسالة الإعلامي السعودي وليد الفراج

بث مباشر .. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا (0-0) في الدوري الأوروبي

ارمي للخلف | صفقة الأهلي يرد على إحالته للتحقيق بتعبير ناري ..شاهد

ترشيحاتنا

المتحدث العسكري: القوات المسلحة اتخذت استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب

التحقيق مع إيلون ماسك بشأن صفقة تويتر

نادر شوقي يكشف تفاصيل وتطورات أزمة محمد محمود وكولر

بأقل من 6000 جنيه.. Honor تطلق أحدث هواتفها للطبقة المتوسطة

ذكر لزيادة البركة في الأموال والأولاد والصحة .. اغتنمه ولا تتركه

كنت هقدم أغنية ساعات ساعات قبل الشحرورة.. أبرز تصريحات مدحت صالح مع أنغام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجيب محفوظ.. صديق وفي لم يتأخر عن الحرافيش يوم فوزه بنوبل| نوادر

شاملة الإقامة 5 ليالٍ في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

رقم صادم لسعر فستان أنغام في أحدث صورها .. شاهد

أغربها ألم العضلات.. علامات تشير إلى أن لديك "المرض الصامت"

فيديو

"مجرد دعاية انتخابية".. الخارجية السعودية تقلل من أهمية الاتهامات الأمريكية "فيديوجراف"

بـ 50 جنيهًا.. تفاصيل مقترح باشتراك سنوي لمشاهدة الدوري المصري- فيديو

قائد القوات الجوية: قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية الخطوط الحمراء التي رسمتها مصر

٢٠٠ متر.. حارس عقار سمير صبري يكشف حقيقة بيع شقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ