بعد نشر صورهما.. رجل أمريكي يتعرض للتنمر بسبب جمال زوجته الفلبينية

رجل يتعرض للتنمر بسبب جمال زوجته

تعرض شاب أمريكي للتنمر بعدما قام بنشر صورته برفقة زوجته فلبينية الجنسية، و يبدو من الصور أنهما ثنائي يعيشان في سعادة، و لكن باتت وسائل التواصل الإجتماعي أداة لتوجيه الرصاص إلى صدور البعض و إنهاء حياتهم معنويا لإفساد اللحظات السعيدة .

و حسب ما نشرت صحيفة " ديلي ستار"، فإن شاب أمريكي يعاني من مرض مناعي يتسبب في ضعف بنيان جسده قام بنشر صورة تجمعه بزوجته التي تجمعه بها قصة حب كبيرة كللت بالزواج بعد 4 سنوات من الحب .



و فقا لما نشرته الصحيفة، فإن الشاب الأمريكي قام بنشر صورته برفقة زوجته التي يبدو عليها الجمال، و التي لفتت إنتباه متابعي ذلك الشاب و لكن تحولت التعليقات من اللطف إلى التنمر بسبب جمالها اللافت و قبحه " على حد تعبير الشاب " .



أوضح الشاب ان كلمات التنمر لا تؤثر فيه على الإطلاق، و لكن لا يرغب في ان يتطاول متابعيه على زوجته، فقد قال البعض في التعليقات أنها قررت أن تتزوج منه بسبب ثروته، أو للحصول على الجنسية الأمريكية و لكن كان ذلك هراء فقد قررت تلك الشابة أن ترافقه و تترك أسرتها في الفلبين و تأتي معه إلى أمريكا لتستقر في بلد زوجها .

جدير بالذكر أن الشاب طالب من متابعيه الذي يقدر عددهم بالآلاف عبر قناته على يوتيوب، ألا يزجوا بإسم زوجته، فإن ما يجمعهما أكبر من الشكل و المظهر، و أنها إختارته لأنها تحبه و أنه يأمل أن يتمكن من العلاج من المرض الذي أصاب جهازه المناعي .

