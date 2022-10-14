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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل يتعرض للتنمر بسبب جمال زوجته

بعد نشر صورهما.. رجل أمريكي يتعرض للتنمر بسبب جمال زوجته الفلبينية

صدى البلد

تعرض شاب أمريكي للتنمر بعدما قام بنشر صورته برفقة زوجته فلبينية الجنسية، و يبدو من الصور أنهما ثنائي يعيشان في سعادة، و لكن باتت وسائل التواصل الإجتماعي أداة لتوجيه الرصاص إلى صدور البعض و إنهاء حياتهم معنويا لإفساد اللحظات السعيدة . 
و حسب ما نشرت صحيفة " ديلي ستار"، فإن شاب أمريكي يعاني من مرض مناعي يتسبب في ضعف بنيان جسده قام بنشر صورة تجمعه بزوجته التي تجمعه بها قصة حب كبيرة كللت بالزواج بعد 4 سنوات من الحب . 

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و فقا لما نشرته الصحيفة، فإن الشاب الأمريكي قام بنشر صورته برفقة زوجته التي يبدو عليها الجمال، و التي لفتت إنتباه متابعي ذلك الشاب و لكن تحولت التعليقات من اللطف إلى التنمر بسبب جمالها اللافت و قبحه " على حد تعبير الشاب " . 


أوضح الشاب ان كلمات التنمر لا تؤثر فيه على الإطلاق، و لكن لا يرغب في ان يتطاول متابعيه على زوجته، فقد قال البعض في التعليقات أنها قررت أن تتزوج منه بسبب ثروته، أو للحصول على الجنسية الأمريكية و لكن كان ذلك هراء فقد قررت تلك الشابة أن ترافقه و تترك أسرتها في الفلبين  و تأتي معه إلى أمريكا لتستقر في بلد زوجها . 
جدير بالذكر أن الشاب طالب من متابعيه الذي يقدر عددهم بالآلاف عبر قناته على يوتيوب، ألا يزجوا بإسم زوجته، فإن ما يجمعهما أكبر من الشكل و المظهر، و أنها إختارته لأنها تحبه و أنه يأمل أن يتمكن من العلاج من المرض الذي أصاب جهازه المناعي . 
 

شاب شاب أمريكي تنمر فلبينية الصور وسائل التواصل الإجتماعي اللحظات السعيدة مرض مناعي

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