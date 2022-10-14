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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تكريم وزيرة الثقافة في افتتاح بطولة العالم لرماية البندقية والمسدس

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

شاركت د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة،  في حفل افتتاح بطولة العالم لرماية البندقية والمسدس، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من ١٢ حتى ٢٨ أكتوبر،  والذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، اللواء أركان حرب حسام خضر رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة.


وقد قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، بتكريم الدكتور نيفين الكيلاني، كذلك تكريم رئيس الاتحاد الدولي للرماية فلاديمير ليسين، واللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، اللواء أركان حرب حسام خضر رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة،  الكسندرا راتنر سكرتير عام الاتحاد الدولي للرماية، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية، والبطل الرياضي في الرماية وأول المتأهلين إلى أوليمبياد باريس.

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بطولة العالم لرماية البندقية والمسدس وزارة الشباب والرياضة الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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